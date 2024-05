Ônibus em Campo Grande alertam sobre riscos no trânsito em campanha de conscientização

Vinícius Santos com informações do TRT/MS

Ônibus com adesivos informativos começaram a circular em Campo Grande como parte da campanha "Um dia tranquilo de trabalho começa no trânsito". A ação, que tem como objetivo conscientizar a população sobre os acidentes de trânsito, é uma parceria entre o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT/MS) e o Consórcio Guaicurus.

Os ônibus, chamados de "infomóveis", destacam que 82% das mortes no trânsito envolvem motociclistas e 18% envolvem motoristas de carros. Não houve registro de mortes entre passageiros de ônibus do transporte público. Além dos adesivos nos ônibus, a campanha utilizará redes sociais e abrigos de ônibus Pegfácil para instigar a reflexão da população.

"Maio é considerado Maio Amarelo, um mês de prevenção a acidentes de trânsito, e como a maioria dos nossos colaboradores são motoristas, todo acidente de trânsito para nós é um acidente de trabalho em potencial. Essa reflexão nos levou a levantar os números e mostrar como os acidentes de trânsito impactam a cadeia produtiva da sociedade", explicou o diretor de operações do Consórcio Guaicurus, Paulo Vitor Oliveira.

O juiz do trabalho do TRT24, André Luis Nacer de Souza, representando o Programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho do TRT/MS, enfatizou a importância da prevenção. "Em 2022, a cada cinco acidentes de trabalho, um ocorreu no trajeto entre a residência e o trabalho. Por isso, adotamos essa campanha para conscientizar empregados e empregadores sobre a importância da prevenção", disse.

Dados - De acordo com o Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho de 2022, cerca de um a cada cinco acidentes de trabalho registrados em Mato Grosso do Sul ocorre no trajeto casa-trabalho-casa. Dos 10.046 acidentes de trabalho registrados no Estado, 1.979 ocorreram no deslocamento do trabalhador, o que representa 19,69% dos casos. Do total de acidentes de trajeto, 56% ocorreram com homens.

Nos últimos três anos levantados pela pesquisa (2020 a 2022), 10% dos acidentes de trabalho em Mato Grosso do Sul foram causados por veículos como carros, caminhões e motocicletas. Em relação aos óbitos, o índice aumenta consideravelmente: 41% das mortes por acidentes de trabalho tiveram veículos como agentes causadores. As motos foram responsáveis por 7% dos acidentes de trabalho e os veículos por 5% nesse período.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também