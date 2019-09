Ônibus escolar pega fogo e em apenas 30 minutos fica totalmente destruído

Marcos Maluf, com informações do Rio Pardo News

O incêndio aconteceu nesta sexta-feira (6) em Ribas do Rio Pardo, o motorista preparava para fazer a rota diária.

Segundo informações do site Rio Pardo News, após iniciar o fogo o motorista correu para pedir ajuda de um caminhão pipa que estava nas proximidades mas o ônibus ficou totalmente destruído.

Ainda segundo informações do site há registros de reclamações sobre a má conservação do veículo. “Um dia a janela caiu na calçada da escola. É esse mesmo ônibus”, conta um internauta.

O prefeito Paulo Tucura (MDB), utilizou o Facebook para se pronunciar sobre o incêndio: “Bom dia. Circula nas redes sociais um vídeo de um ônibus do município incendiado. Já estamos tomando todas as medidas cabíveis para averiguar o que ocorreu. De toda forma informo que ninguém sofreu nenhum tipo de dano e que no momento do fato o ônibus estava saindo para realizar suas atividades diárias”.

