Ônibus quebra e prejudica passageiros na "hora do rush"

A plataforma para cadeirante do ônibus 082, sentido Shopping Campo Grande, quebrou na manhã da quinta-feira (16) no trecho da avenida Bandeirantes, antes do Serviço Social da Indústria (SESI), e todos os passageiros tiveram que sair do coletivo e esperar o próximo. O episódio foi relatado por Sarine Oliveira, 20 anos, que estava no ônibus quando aconteceu.

A equipe do JD1 Notícias entrou em contato com Sarine, que relatou o transtorno que passou nessa manhã. Segundo a jovem que ia para o seu trabalho, um cadeirante costuma dividir a viagem com ela, desceu em seu ponto habitual e na hora do motorista não conseguiu retornar com a plataforma para o local.

Minutos depois, o condutor do transporte conseguiu ajustar e seguiu caminho. Alguns pontos depois, o motorista foi abrir a porta do coletivo e a mesma plataforma que tinha dado defeito, começou a apitar, sem ter acionada e foi descendo, travando ao meio a porta.

O motorista tentou voltar diversas vezes com a plataforma, mas não conseguiu. Como a plataforma estava para fora e travando a porta, o condutor não pode seguir caminho e todos os passageiros tiveram que sair pela segunda porta e esperar pelo próximo ônibus.

Ainda em entrevista JD1, Sarine disse que geralmente adiantada em seu serviço de auxiliar administrativa, mas por conta desse transtorno, chegou muito atrasada. A jovem também fez uma crítica aos serviços prestados pela concessionária. “Acho que os serviços prestados não correspondem com essa nova tarifa e se duvidar nem com a atual”, comentou.

