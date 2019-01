Ônibus Saladão têm mudanças no local de vendas em fevereiro

Da Redação com Assessoria

O programa do "Ônibus Saladão" teve sua primeira alteração após seis meses de trabalho intenso em três pontos da cidade. Essa será a última semana no qual o veículo estará estacionado na Praça do Peixe, no bairro Vilas Boas.

A partir do dia 7 de fevereiro, o Saladão irá estacionar na rua Marquês de Leão, na altura do número 237, no bairro Estrela Dalva. A comercialização dos hortifrutis será feita pelos produtores da associação Sucuri, entre às 14h e 21h.

Ao todo o programa conta com ajuda de três comunidades rurais, a associação Sucuri, associação dos produtores orgânicos (Organocoop) e produtores rurais de Rochedinho. Em conjunto foi realizada uma reunião de avaliação com os técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc), que chegaram a conclusão sobre ter espaço para pequenas adaptações e com intuito de oferecer novos produtos e maior comodidade ao público da feira.

“Na medida em que o tempo for passando, vamos corrigindo erros e retirando os entraves que satisfaçam os produtores, para que a comunidade campo-grandense tenha na mesa produtos de qualidade”, disse o coordenador do projeto, Lucas Neto.

A organização do programa prevê inicio de um novo segmento no programa e decidem a melhor data para dar o ponta pé inicial no projeto.

O programa

Lançado em agosto de 2018, pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sedesc, representa excelente fomento à horticultura e fortalecimento da agricultura familiar na capital, oferecendo qualidade de vida e saúde à população através de alimentos saudáveis, com produtos frescos vindos diretamente do campo para a mesa do consumidor.

