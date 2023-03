Um motorista do transporte coletivo procurou a delegacia de plantão para relatar o dano sofrido no ônibus que ele conduzia para garagem, após ser atacado por um indivíduo na madrugada desta terça-feira (28), nas imediações do Terminal General Osório, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista havia visualizado o homem deitado em um dos bancos do terminal.

Ao ligar o ônibus, o indivíduo abordou e questionou o motorista querendo saber se ele iria para o Terminal Nova Bahia, recebendo a resposta negativa, pois devido ao horário, as linhas já haviam se encerrado.

Após sair com o ônibus rumo a garagem, o indivíduo parou na frente do coletivo no meio da rua. O motorista pediu para o suspeito sair, mas não houve acordo.

No entanto, instantes depois, o homem atacou um objeto no para-brisa do ônibus e uma garrafa, quebrando o vidro de uma das portas. O motorista suspeita que o homem poderia estar embriagado ou sob efeito de drogas.

O caso foi registrado como dano ao patrimônio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

