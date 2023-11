Ônibus terão programação especial no domingo e gratuidade para vestibulandos

Neste domingo (5), o transporte público coletivo de Campo Grande está programado para oferecer um serviço especial para os candidatos que estarão realizando a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Para facilitar o deslocamento, o sistema de transporte coletivo disponibilizou passes gratuitos de ida e volta para os usuários que previamente se cadastraram através do site. Além disso, o transporte público funcionará com um planejamento específico para atender a demanda deste dia.

Em circunstâncias normais, o sistema de transporte opera com uma média de 113 veículos aos domingos. Para atender aos candidatos do Enem, haverá um acréscimo de 30% na frota. Algumas linhas, como a 070, 080 e 081, operarão com um plano funcional similar ao dos sábados, enquanto a linha 072 seguirá o plano funcional de domingos e feriados.

A linha 221 terá um veículo operando das 09h40 até as 19h, com uma parada de 5 minutos na UCDB (Universidade Católica Dom Bosco). As linhas 222 e 474 funcionarão conforme o plano funcional dos dias de semana, de segunda a sexta. Já as demais linhas, incluindo a 070, 071, 072, 080, 085 e 087, contarão com veículos alongados, com mais de 13 metros de comprimento.

Para garantir um atendimento eficiente, o Consórcio também disponibilizará três veículos de reserva adicionais, além dos habituais, com tripulações nos terminais Guaicurus, Aero Rancho, Nova Bahia, Júlio de Castilho, Morenão, Bandeirantes, General Osório e Hércules Maymone, para atender eventuais necessidades dos passageiros.

Deixe seu Comentário

Leia Também