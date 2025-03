OperaÃ§Ã£o Carnaval: balanÃ§o aponta aumento no nÃºmero de condutores sem CNH

A Operação Carnaval 2025 do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) contou com a parceria da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Civil Metropolitana este ano. No total, foram abordados 1.828 veículos em todo o Mato Grosso do Sul, tanto em rodovias estaduais quanto em vias urbanas.

Durante abordagens, uma nova preocupação se destacou, segundo o gerente da gerência especial de fiscalização e patrulhamento viário, Ruben Ajala. “Uma preocupação que já vínhamos observando, é essa crescente de pessoas pegas dirigindo sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação)”, pontuou.

Em 2024, 77 pessoas foram flagradas em rodovias estaduais e vias urbanas sem possuir o documento, enquanto este ano foram flagrados 94 condutores, o qual representa um aumento de 22,08%.

Queda de alcoolizados ao volante

Além disso, foram realizados 4.092 testes de etilômetro, uma diminuição de 9,45% em relação a 2024, quando foram feitos 4.519 testes. Houve ainda uma diminuição de pessoas pegas dirigindo sob influência de álcool, tendo em vista que no ano passado foram 13 pessoas flagradas. Em 2025 foram 4, uma diminuição de 69,23% de pessoas com essa prática.

Para Ruben Ajala, essa diminuição é um reflexo das políticas públicas de vigilância e fiscalização e também a mudança de comportamento das pessoas.

“Essa diminuição no número de pessoas flagrada bêbada e dirigindo é, em grande parte, uma conscientização da população do quanto isso é errado e pode matar as pessoas e do bom trabalho dos órgãos de fiscalização que estão cada vez mais preparadas e treinadas para prevenir essa prática ilegal e que já ceifou a vida de várias pessoas”.

O número de pessoas que se recusaram a fazer o teste também caiu, foram 410 recusas em 2024 contra 223 recusas em 2025, o que significa uma diminuição de 45,61%.

