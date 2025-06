Operação da Base Móvel da GCM chega à Região Prosa

Por sete dias a Guarda Civil Metropolitana atende com sua base móvel no bairro Mata do Jacinto, Região Urbana do Prosa de Campo Grande.

A unidade chega hoje (11) na Rua Takeo Taira com Jamil Basmage levando a Operação Guarda em Ação que vai atuar em averiguações, ações preventivas e repressivas e no combate ao furto de fios e outras situações de violência. A ação terá início às 08h30 da manhã, entre as ruas Takeo Taira e Jamil Basmange.

O objetivo da ação é contemplar as sete regiões de Campo Grande com a Base Móvel composta por um ônibus todo equipado dando condições aos guardas de prestarem esse serviço à população. São quatro viaturas de quatro rodas e seis motos. Equipes do ROMU e GEMOP estarão presentes na região. O serviço é rotativo e permanece uma semana em cada bairro, com rondas e patrulhamento.

