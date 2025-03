OperaÃ§Ã£o do Detran flagra mais de 100 motoristas bÃªbados na madrugada de Carnaval

O Departamento de Trânsito do Mato Grosso do Sul (Detran-MS) realizou entre a noite de ontem (28) e madrugada deste sábado (1°), a Operação Lei Seca, que está sendo feita em todo o país. Participaram da ação, agentes do Batalhão da Polícia Militar de Trânsito e da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Com a utilização de 28 viaturas, as ações ocorreram na Avenida Presidente Ernesto Geisel x Rua Curupaiti, na Avenida Presidente Ernesto Geisel x Rua 26 de Agosto e na Avenida Afonso Pena oposto ao n. 172.

Foram 1.578 abordagens e testes de etilômetros realizados, que flagraram 101 condutores embriagados e uma moto adulterada.

Ainda foram lavrados 229 atos de infração, 100 deles por recusa ao teste, 27 por condução sem habilitação em carteira, direção com CNH vencida há mais de um mês.



Apensa uma pessoa foi conduzida à delegacia por adulteração de sinal identificador de veículo.

