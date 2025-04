Operação emergencial: Força-tarefa quer realizar até 2 mil tapa buracos por dia

Após semanas de chuvas intensas em Campo Grande, uma força-tarefa de recuperação viária foi iniciada nesta segunda-feira (7), pela Prefeitura Municipal, nas sete regiões da cidade. Conforme o planejamento, a meta é tapar de 1.500 a 2 mil buracos por dia.



A região central, Chácara Cachoeira, saída para São Paulo e Jardim América foram os primeiros bairros a receberem os serviços.



Trechos de mais de 40 vias foram programadas para serem atendidas, entre elas a Avenida Gury Marques, ruas Ipamirim, Brigadeiro Machado, Marquês de Olinda, Benedito Campos Couto, Tenente Pedro Corrêa Duncan, avenidas Tamandaré, Presidente Vargas, Duque de Caxias, Júlio de Castilho, Afonso Pena, ruas 14 de Julho, Cacildo Arantes, Dr Zerbini, Indianápolis e Avenida Aracruz.



A população também pode contribuir com o trabalho das equipes por meio da Central 156 e do aplicativo Fala Campo Grande, informando pontos críticos que precisam de reparo.



O secretário Marcelo Miglioli reforça que os serviços executados foram planejados para resistirem ao retorno das chuvas. “Nosso foco é garantir intervenções duradouras. Por isso, estamos trabalhando com reforço de base onde



A força-tarefa terá continuidade nos próximos dias, com monitoramento constante do clima para garantir a execução segura e eficaz dos serviços.

