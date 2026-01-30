Operação Ferro-Velho fiscaliza 13 estabelecimentos na Capital

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) realizou, nos dias 29 e 30 de janeiro de 2026, a Operação Ferro-Velho, com ações de fiscalização em 13 estabelecimentos de compra e venda de materiais recicláveis nas regiões do Prosa, Centro e Anhanduizinho, em Campo Grande.

A operação integra o planejamento estratégico da corporação para 2026 e tem como foco inibir a comercialização ilegal de materiais oriundos de furto ou roubo, especialmente fiação elétrica e cobre. A ação contou com 36 guardas civis metropolitanos, nove viaturas de quatro rodas e dez viaturas de duas rodas.

Durante as fiscalizações, foram emitidas cinco notificações administrativas por ausência de livro de registro obrigatório. Em um estabelecimento da região central, uma bicicleta sem identificação de propriedade foi apreendida e encaminhada à DEPAC/CEPOL pela equipe da ROMU. Não houve encaminhamentos à delegacia.

Segundo o secretário especial de Segurança e Defesa Social, Anderson Gonzaga, as operações ferro-velho são prioridade da GCM em 2026 e serão intensificadas ao longo do ano em todas as regiões da Capital.

"Neste ano de 2026 fizemos um planejamento das operações da Guarda Civil Metropolitana e como prioridade, temos as operações ferro-velho. Vamos intensificar ainda mais essa fiscalização para inibir a comercialização ilegal de produtos oriundos de furto ou roubo, principalmente no combate ao furto e à venda ilegal de fiação elétrica e cobre”, destacou o secretário.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também