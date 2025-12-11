Menu
Operação já retirou quase 40 mil metros de fios irregulares e deve continuar na Capital

Foco principal está no centro da cidade e mira fios de energia elétrica e de internet

11 dezembro 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Operação aconteceu na região central da cidadeOperação aconteceu na região central da cidade   (AGEMS)

A Operação Limpa-Fios já retirou quase 40 mil metros de fios irregulares que estavam presentes no centro de Campo Grande. Já foram realizadas duas fases da ação e a tendência é que a continuidade da limpeza deve alcançar outros pontos considerados críticos da região central.

A primeira fase aconteceu em novembro, quando foram retirados 15 mil metros de 43 postes. Já na segunda etapa, ocorrida no último domingo, dia 7, a ação contabilizou cerca de 24 mil metros de fios de energia elétrica e internet de 79 postes.

A região é considerada um ponto crítico pelo grande número de ilegalidades identificadas no mapeamento realizada pela distribuidora de energia.

O diretor-presidente da AGEMS, Carlos Alberto de Assis, e o diretor de Gás e Energia, Matias Gonsales, acompanharam toda a execução junto à equipe da Câmara Técnica de Energia. 

“Um sucesso essa segunda fase da operação. É um trabalho que vamos levar gradativamente a outros bairros da Capital e cidades do Estado para combater a fiação clandestina que é uma ameaça ao fornecimento de energia e à segurança das pessoas. Os resultados que estamos alcançando é fruto da ótima parceria entre todas as instituições, e do trabalho de excelência da nossa Diretoria de Energia e dos nossos técnicos”, disse Assis.

A nova intervenção se concentrou novamente no quadrilátero central, com foco em vias onde o levantamento técnico da concessionária de energia identificou uma quantidade considerada crítica de instalações irregulares ou clandestinas.

