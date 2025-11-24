Menu
Operação "Limpa Rede" começa nesta quarta para retirar fiações irregulares no Centro

Ação atende demanda da CDL e mira na retirada de cabos clandestinos no quadrilátero central

24 novembro 2025 - 18h51Taynara Menezes
Quadrilátero abrange Avenida Mato GrossoQuadrilátero abrange Avenida Mato Grosso   (Foto: Reprodução internet)

A partir das 22h desta quarta-feira (26), começa no centro de Campo Grande a operação “Limpa Rede”, iniciativa articulada a partir de uma solicitação da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) para ordenar a infraestrutura elétrica da região mais movimentada da cidade. Os trabalhos seguirão pela madrugada da quinta-feira (27), em uma força-tarefa voltada a eliminar fios irregulares e aumentar a segurança da rede.

Coordenada pela AGEMS, em parceria com a Prefeitura de Campo Grande e a Energisa, a ação tem foco na retirada de cabos clandestinos, especialmente de provedores não autorizados. Além de comprometem o visual urbano, essas instalações provocam riscos elétricos e podem gerar falhas em serviços essenciais.

O quadrilátero central, da Avenida Mato Grosso, Rua 13 de Maio, Avenida Afonso Pena com Calógeras, foi definido como a área prioritária por concentrar a maior quantidade de fiação acumulada de forma inadequada. Para garantir transparência, as equipes trabalharão identificadas, farão registro fotográfico, catalogarão o material removido e armazenarão provisoriamente os cabos para eventuais verificações.

A CDL alerta que empresários da região devem ficar atentos: serviços de internet ligados a redes clandestinas poderão ser afetados durante a operação. O objetivo, segundo a entidade, é promover um ambiente mais seguro, organizado e confiável para comerciantes e consumidores que circulam diariamente pelo centro da capital.

