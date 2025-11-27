Menu
Menu Busca quinta, 27 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Nov25
Cidade

Operação Rede Limpa remove 15 mil metros de cabos irregulares no Centro da Capital

Ação conjunta elimina fiação clandestina, reduz riscos e inicia reorganização da rede aérea em Campo Grande

27 novembro 2025 - 15h10Taynara Menezes
A ação é realizada em parceria entre o município, a Agems e a Energisa.A ação é realizada em parceria entre o município, a Agems e a Energisa.   (Foto: Divulgação)

A Operação Rede Limpa retirou aproximadamente 15 mil metros de cabos irregulares e abandonados em 43 postes do Centro de Campo Grande, em ação realizada na noite desta quarta-feira (26). O trabalho busca aumentar a segurança, melhorar a mobilidade urbana e reorganizar visualmente a região. A iniciativa deve ser ampliada para os bairros, tornando o ordenamento da rede aérea uma atividade permanente.

A ação é realizada em parceria entre o município, a Agems e a Energisa. As equipes atenderam 21 postes na Rua 13 de Maio e 22 na Avenida Calógeras, removendo cabos de cerca de 12 pontos por estrutura. Os serviços começaram às 22h para evitar impactos no trânsito.

A primeira etapa abrangeu o quadrilátero formado pelas avenidas Mato Grosso, 13 de Maio, Afonso Pena e Calógeras, além de vias internas como 14 de Julho, Maracaju, Dom Aquino e Barão do Rio Branco. Segundo a Energisa, as 144 empresas cadastradas foram notificadas, mas anos de instalações clandestinas resultaram em acúmulo de fios, sobrecarga dos postes e riscos à população.

A operação é coordenada por um Grupo de Trabalho composto por vários órgãos, incluindo Agems, Sear, Defesa Civil, Semades, Agetran e Energisa, com apoio da GCM e de caminhões da Sisep.

O secretário de Articulação Regional, Darci Caldo, destacou que a limpeza da fiação reduz riscos elétricos, acidentes e sensação de insegurança. Para a Agems, representada por Adriana de Vito Ros Ortiz, o mapeamento técnico e a execução noturna garantiram segurança e menor impacto à mobilidade.

O presidente do Conselho Regional do Centro, Salvador Severino da Silva, classificou a ação como histórica para a região. Já o secretário da Semades, Ademar da Silva Júnior, reforçou que a retirada dos cabos irregulares atende a uma demanda antiga de comerciantes e moradores.

Após a limpeza dos postes, haverá rondas preventivas para evitar novas ligações clandestinas. O projeto prevê ainda monitoramento contínuo e expansão para outros bairros, consolidando o Rede Limpa como modelo permanente de gestão e organização da rede aérea em Campo Grande.

Reportar Erro
Assembleia Nov25 Square

Deixe seu Comentário

Leia Também

A mobilização busca reduzir a presença do vetor
Cidade
Com foco no Aedes aegypti, Capital inicia novo mutirão de limpeza na segunda
Vagas para merendeira
Cidade
Candidatos aprovados em processo de merendeiro são convocados na Capital
Vereador Papy (PSDB), presidente da Câmara
Cidade
Com apoio articulado por Papy, Habita+CG moderniza regras urbanísticas da Capital
Foto: Matheus Carvalho/SEC
Cidade
'MS em Ação' atende a Aldeia Campestre em Antônio João no fim de semana
Superintendente Tiago Botelho e vereador Papy
Cidade
Câmara discute parceria com SPU para destravar regularização de áreas em Campo Grande
Incêndio começou no dia 24
Cidade
Trabalho conjunto tenta conter incêndio que dura 4 dias no Pantanal, em MS
Ponte sobre o rio Paraguai
Cidade
Governo licita obras de recuperação da ponte sobre o Rio Paraguai em Corumbá
O bloqueio começa às 21h e segue até 5h da manhã de quinta-feira (27).
Cidade
Centro terá interdição noturna para serviços de revitalização viária nesta quarta-feira
As propostas podem ser enviadas até 7h44 do dia 11 de dezembro
Cidade
Praça Preto Velho passará por revitalização com investimento de R$ 508 mil
Momento em que passageiras se desesperam após morte de Hugo Henrique Beltrão
Justiça
Após julgamento, "Drama" sai absolvido da acusação de homicídio em Campo Grande

Mais Lidas

Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Polícia
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Thiago (à esquerda) e Willian (à direita) são acusados de matar Wesner (ao centro) -
Justiça
Condenados por matar adolescente têm 15 dias para pagar R$ 1,4 milhão à família
Casas populares
Cidade
Inscrições para mais de 200 apartamentos populares encerram nesta quarta na Capital