Operação Rede Limpa remove 15 mil metros de cabos irregulares no Centro da Capital

A Operação Rede Limpa retirou aproximadamente 15 mil metros de cabos irregulares e abandonados em 43 postes do Centro de Campo Grande, em ação realizada na noite desta quarta-feira (26). O trabalho busca aumentar a segurança, melhorar a mobilidade urbana e reorganizar visualmente a região. A iniciativa deve ser ampliada para os bairros, tornando o ordenamento da rede aérea uma atividade permanente.

A ação é realizada em parceria entre o município, a Agems e a Energisa. As equipes atenderam 21 postes na Rua 13 de Maio e 22 na Avenida Calógeras, removendo cabos de cerca de 12 pontos por estrutura. Os serviços começaram às 22h para evitar impactos no trânsito.

A primeira etapa abrangeu o quadrilátero formado pelas avenidas Mato Grosso, 13 de Maio, Afonso Pena e Calógeras, além de vias internas como 14 de Julho, Maracaju, Dom Aquino e Barão do Rio Branco. Segundo a Energisa, as 144 empresas cadastradas foram notificadas, mas anos de instalações clandestinas resultaram em acúmulo de fios, sobrecarga dos postes e riscos à população.

A operação é coordenada por um Grupo de Trabalho composto por vários órgãos, incluindo Agems, Sear, Defesa Civil, Semades, Agetran e Energisa, com apoio da GCM e de caminhões da Sisep.

O secretário de Articulação Regional, Darci Caldo, destacou que a limpeza da fiação reduz riscos elétricos, acidentes e sensação de insegurança. Para a Agems, representada por Adriana de Vito Ros Ortiz, o mapeamento técnico e a execução noturna garantiram segurança e menor impacto à mobilidade.

O presidente do Conselho Regional do Centro, Salvador Severino da Silva, classificou a ação como histórica para a região. Já o secretário da Semades, Ademar da Silva Júnior, reforçou que a retirada dos cabos irregulares atende a uma demanda antiga de comerciantes e moradores.

Após a limpeza dos postes, haverá rondas preventivas para evitar novas ligações clandestinas. O projeto prevê ainda monitoramento contínuo e expansão para outros bairros, consolidando o Rede Limpa como modelo permanente de gestão e organização da rede aérea em Campo Grande.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também