Cidade

AGORA: Operação tapa-buracos deixa caos no trânsito na rotatória da Câmara Municipal

Serviço na região começou, por volta das 16h, na região nobre de Campo Grande

25 novembro 2025 - 17h05Taynara Menezes    atualizado em 25/11/2025 às 17h10
As reclamações surgem no mesmo dia em que a Câmara Municipal anunciou a antecipação da devolução de R$ 9 milhõesAs reclamações surgem no mesmo dia em que a Câmara Municipal anunciou a antecipação da devolução de R$ 9 milhões   (Foto: Luiz Vinicius)
A retomada da operação tapa-buracos em Campo Grande, iniciada na última semana, chegou a uma área nobre da cidade, na tarde desta terça-feira (25), mas trouxe transtornos imediatos aos motoristas. Leitores denunciaram à reportagem que, durante o horário de pico, funcionários realizavam serviços de manutenção na rotatória, provocando lentidão e filas extensas, tudo isso sem o apoio da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), responsável pela organização e sinalização do tráfego.

Segundo condutores que passavam pelo local, a ausência de agentes de trânsito agravou o congestionamento. “Todo mundo estava esperando a operação tapa-buracos, mas não nesse horário. Sem ninguém orientando, ficou um caos”, relatou um motorista que preferiu não se identificar.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Agetran para esclarecer os critérios adotados para execução das obras em momentos de maior movimento, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno.

Antecipação de R$ 9 milhões levanta questionamentos entre leitores

As reclamações surgem no mesmo dia em que a Câmara Municipal anunciou a antecipação da devolução de R$ 9 milhões do duodécimo ao Executivo. O recurso, originalmente previsto para ser devolvido até 31 de dezembro, foi repassado na última quinta-feira (20) após articulação do presidente da Casa, vereador Epaminondas Neto, o Papy, e do primeiro-secretário, vereador Carlão.

Segundo Papy, a medida foi necessária para evitar a interrupção dos serviços de manutenção urbana.
“Encontramos uma saída rápida para impedir que a cidade continuasse sofrendo. A antecipação garante que as equipes permaneçam trabalhando”, afirmou o presidente.

Apesar de reconhecer a urgência dos reparos, moradores e motoristas defendem que o serviço precisa ser feito com organização e respeito ao fluxo diário da cidade.

“Todos queremos as ruas consertadas. O problema é fazer isso sem sinalização adequada. Aí vira transtorno”, reclamou outra motorista. 

 

