Operando há um ano, Flor Solar ganha melhorias e amplia experiência no Parque das Nações

Após um ano de sua inauguração, a Flor Solar recebe melhorias que serão entregues nesta quinta-feira (14), em Campo Grande (MS). O projeto é uma parceria entre a Energisa Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado e a AGEMS (Agência de Regulação de Serviços Públicos de MS).

Instalada no Parque das Nações Indígenas desde abril do ano passado, a Flor Solar gera energia limpa e se tornou um ponto de visitação. Com mais de R$ 350 mil investidos, as melhorias incluem novos quiosques com pergolados, pontos de energia para carregar celulares, bebedouro com água gelada e painel de LED. Toda a estrutura é alimentada pela energia produzida pela própria Flor.

“Há cerca de um ano inauguramos a Flor e foi um sucesso. Recebemos escolas e visitantes, e ela se tornou um atrativo da cidade. Agora, voltamos com melhorias para oferecer mais conforto, como água gelada, sombra e o uso da energia gerada aqui”, afirma Paulo Roberto dos Santos, diretor-presidente da Energisa MS.

Para Carlos Alberto de Assis, diretor-presidente da AGEMS, a Flor Solar mostra como a tecnologia pode ser usada junto à natureza para beneficiar a população. “Nosso objetivo é tornar o Parque das Nações Indígenas um espaço mais atrativo, com utilidade e consciência ambiental.”

A Flor possui um sistema de rastreamento solar que faz com que as pétalas se abram automaticamente pela manhã e acompanhem o movimento do sol ao longo do dia, mantendo um ângulo de 90º. Isso permite gerar até 40% mais energia do que sistemas fixos.

Com as mudanças, o espaço deve seguir como local de convivência, educação ambiental e incentivo ao uso de fontes renováveis, reforçando o compromisso da Energisa com soluções sustentáveis.

