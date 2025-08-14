Menu
Menu Busca quinta, 14 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Operando há um ano, Flor Solar ganha melhorias e amplia experiência no Parque das Nações

Espaço recebe novos quiosques e tecnologia com recursos sustentáveis para maior conforto do público

14 agosto 2025 - 08h36Sarah Chaves
Inauguração da Flor Solar em 2024Inauguração da Flor Solar em 2024   (Saul Schramm)

Após um ano de sua inauguração, a Flor Solar recebe melhorias que serão entregues nesta quinta-feira (14), em Campo Grande (MS). O projeto é uma parceria entre a Energisa Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado e a AGEMS (Agência de Regulação de Serviços Públicos de MS).

Instalada no Parque das Nações Indígenas desde abril do ano passado, a Flor Solar gera energia limpa e se tornou um ponto de visitação. Com mais de R$ 350 mil investidos, as melhorias incluem novos quiosques com pergolados, pontos de energia para carregar celulares, bebedouro com água gelada e painel de LED. Toda a estrutura é alimentada pela energia produzida pela própria Flor.

“Há cerca de um ano inauguramos a Flor e foi um sucesso. Recebemos escolas e visitantes, e ela se tornou um atrativo da cidade. Agora, voltamos com melhorias para oferecer mais conforto, como água gelada, sombra e o uso da energia gerada aqui”, afirma Paulo Roberto dos Santos, diretor-presidente da Energisa MS.

Para Carlos Alberto de Assis, diretor-presidente da AGEMS, a Flor Solar mostra como a tecnologia pode ser usada junto à natureza para beneficiar a população. “Nosso objetivo é tornar o Parque das Nações Indígenas um espaço mais atrativo, com utilidade e consciência ambiental.”

A Flor possui um sistema de rastreamento solar que faz com que as pétalas se abram automaticamente pela manhã e acompanhem o movimento do sol ao longo do dia, mantendo um ângulo de 90º. Isso permite gerar até 40% mais energia do que sistemas fixos.

Com as mudanças, o espaço deve seguir como local de convivência, educação ambiental e incentivo ao uso de fontes renováveis, reforçando o compromisso da Energisa com soluções sustentáveis.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Jorge Aparecido, presidente da Comissão dos Servidores -
Política
Valorização dos administrativos da Educação é reivindicada na Câmara de Vereadores
Foto: Sarah Chaves/JD1
Cidade
JD1TV: Após paralisação, Sindicatos recebem garantia de maior segurança na Rodoviária
Foto: PMCG
Cidade
Coophasul receberá serviços do CCZ nas Ruas
O projeto foi realizado por alunos da universidade
Cidade
Alunos de agronomia de faculdade da Capital irão doar hortaliças ao Asilo São João Bosco
Proteja+CG: app garante resposta rápida contra violência em Campo Grande
Cidade
Proteja+CG: app garante resposta rápida contra violência em Campo Grande
Fumacê em Campo Grande
Saúde
Fumacê passa em quatro bairros de Campo Grande nesta quarta-feira
Fórum de Campo Grande
Justiça
Detento que matou colega de cela com "mata-leão" na Capital é absolvido
Projeto do Ministério Público, Patrulha Maria da Penha fica em 3&ordm; lugar em prêmio do CNJ
Cidade
Projeto do Ministério Público, Patrulha Maria da Penha fica em 3º lugar em prêmio do CNJ
Veículo ficou bastante danificada
Cidade
Ônibus a gás é suspenso após se envolver em acidente em Campo Grande
Audiência pública discutirá aumento de valores imobiliários e impactos nos impostos
Cidade
Audiência pública discutirá aumento de valores imobiliários e impactos nos impostos

Mais Lidas

Polícia tenta localizar o indivíduo
Polícia
JD1TV: Viu ele? Polícia caça homem que estuprou jovem na saída de academia na Capital
Marcas de sangue ficaram pelo local do crime
Polícia
Rapaz esfaqueia quatro vezes padrasto após receber tapa no rosto no Los Angeles
Mulher tem vídeos íntimos espalhados nas redes sociais em Campo Grande
Polícia
Mulher tem vídeos íntimos espalhados nas redes sociais em Campo Grande
As vítimas foram beleadas na noite de ontem
Polícia
Casal é baleado no Lageado e suspeito de 17 anos é apreendido pela Polícia Militar