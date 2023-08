Ordem de serviço no Anhanduizinho será assinada daqui a pouco por Adriane

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, irá realizar nesta quarta-feira (2), duas solenidades de ato de assinatura da Ordem de Início de Serviço para projetos de pavimentação e drenagem que contemplam a região urbana do Anhanduizinho.

Em primeiro momento, às 15 horas, a prefeita Adriane Lopes estará assinando a execução das obras na Rua dos Gonçalves, localizada no Jardim Botafogo.

Logo em seguida, às 15h30, a chefe do Executivo Municipal assinará a OIS para início das obras no Jardim Nashiville, da Capital. O evento será na rua Clélia Santos da Rosa, esquina com a Rua Maria José de Souza.

As agendas, que atendem projetos de melhorias para a região urbana do Anhanduizinho, integram o calendário festivo alusivo aos 124 anos de Campo Grande, celebrados em 26 de agosto.

Prefeitura lança Calendário Festivo dos '124 de Campo Grande' na próxima semana

Adriane Lopes irá lançar na próxima segunda-feira (7), o calendário oficial alusivo ao aniversário da Capital. A programação será apresentada durante solenidade no Armazém Cultural, a partir das 18 horas.

A programação, que acontece durante todo o mês de agosto e segue até 15 de setembro, prevê ações na cultura, infraestrutura, saúde, educação, esporte e muitas outras áreas.

Para deixar os Campo-grandenses por dentro de toda a programação e ações dos 124 anos, a Prefeitura vai divulgar diariamente as informações de serviços e agenda das comemorações.

