Organizador de passeata, prevê 3 mil pessoas em ato pró governo

Saiba Mais Cidade Manifestação pró Bolsonaro acontece no próximo domingo

Neste domingo (26), a partir das 15h30, produtores rurais, empresários, pecuaristas, membros de movimentos políticos de direita e simpatizantes participam manifestação a favor das propostas do governo Bolsonaro e para pressionar o Congresso em relação as reformas. O ato ocorre em frente ao Ministério Público Federal (MPF), localizado na avenida Afonso Pena.

Ao JD1 Notícias, Julio Nunes, 48 anos, produtor rural e que está a frente do “Movimento de Rua” disse que os organizadores apóiam incondicionalmente o presidente Bolsonaro e as propostas de governo que passam por análise no Congresso Nacional e Senado.

“Sem as reformas é impossível atender as pautas do agro e de quem quer que seja. O Brasil tem pressa e queremos pressionar o parlamento para que possamos iniciar as mudanças necessárias”, disse.

Nunes afirmou também que espera a participação de mais de 3 mil pessoas em Campo Grande. O manifesto pró- governo Bolsonaro foi organizado em sua maioria pelas redes sociais.

Os bolsonaristas querem a reforma da Previdência, reforma Tributária, aprovação do Pacote Anticrime do ministro Sérgio Moro, retorno do Coaf ao ministério da Justiça e retorno da Funai as mãos da ministra Damares. Eles pretendem pressionar os deputados federais a contribuírem com a aprovação dos projetos

Segundo Julio , estão confirmados a participação da senadora Soraya Thronicke e do deputado estadual Capitão Contar. Outros movimentos como o "Endireita CG" e "Voluntários da Pátria" confirmaram a participação.

Saiba Mais Cidade Manifestação pró Bolsonaro acontece no próximo domingo

Deixe seu Comentário

Leia Também