Outdoor que denunciava vereadores é destruído logo após ser instalado

Mauro Silva, com informações do MSNegócios

Moradores de Sidrolândia se juntam para pagar publicidade em outdoor e divulgar gastos dos 15 vereadores do município com diárias de viagens. Os gastos dos edis foram expostos na manhã desta segunda-feira (23) na BR-060, mas poucas horas depois a propaganda foi derrubada. Todas as informações foram retiradas do Portal da Transparência da Câmara de Vereadores do município e o montante gasto chegou a R$ 340 mil.

De acordo com o site MS Negócios, o outdoor foi financiado coletivamente através de uma campanha realizada pelas redes sociais e grupo de Whatsapp organizada pela dupla de comediantes Circolino e Tombó com o nome de “Farra em Sidroka”. Durante a campanha foi arrecadado R$ 1 mil, o que viabilizou a instalação do painel.

A lista começa com o vereador que já está em seu segundo mandato, Cledinaldo Cotócio (PROS). Segundo os dados, o valor gasto por Cledinaldo chegou a R$48.379,00. Esse valor corresponde entre os anos de 2017 a 2019 e pode ultrapassar os 60mil em 2020 se continuar com a média de R$16mil/ano.

Na sequencia, Edno Ribas (PSB) que gastou nesta legislatura R$ 38.549,00. A terceira posição é ocupada por Geosafá Pinto (MDB), por exemplo, pegou uma diária recente de R$3.682,56 para ir a Corumbá, cidade a 420 quilômetros de Sidrolândia, nos dias 22, 23,24 E 25 de outubro. Além de uma diária de R$1.765,76 para passar dois dias em Campo Grande que fica a 60 quilômetros de Sidrolândia para participar de um seminário Estadual de vereadores. O nobre vereador possui um total de R$ 36.405,00.

Rei das Diárias

Os apoiadores do protesto dizem que o prêmio “Rei das diárias” será disputado entre os vereadores Cledinaldo Cotócio (PROS),Edno Ribas(PSB) e Geosafá Pinto (MDB).

Segundo fontes de Sidrolândia, que conversaram com a reportagem do JD1 Notícias, o outdoor instalado por volta de 11h foi derrubado perto das 15h e que o presidente da Câmara, Carlos Henrique, ligou na empresa, responsável pela instalação da publicidade, para cobrar explicações e se posicionar contra o painel.

A fonte disse ainda que, as suspeitas de quem pode ter derrubado o outdoor recai sobre o três primeiro colocados da lista da “farra” com as diárias.

A propagando, instalada na BR-060, outdoor mostra os valores liberados pelos presidentes; O biênio do então presidente de 2017/2018 Jean Nazareth e o ano 2019 do atual presidente, Carlos Henrique (PDT).

Henrique (PDT) pegou uma diária no valor de R$1.563,00 e foi devolvida aos cofres públicos. Treze vereadores tiveram suas viagens em missão oficial do Legislativo custeadas com o dinheiro público. Valdecir Carnevalli (PSDB) único que abriu mão do benefício

Somando os treze vereadores, desde o inicio de seus mandatos em 2017, o valor total é de até o momento R$340mil.

