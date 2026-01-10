Menu
Menu Busca sábado, 10 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Cidade

Pagamento da primeira parcela do IPTU 2026 é prorrogado

A Prefeitura acatou recomendação do TCE-MS e manteve o calendário das demais parcelas

10 janeiro 2026 - 07h45Sarah Chaves    atualizado em 10/01/2026 às 08h54
Conselho Osmar JeronymoConselho Osmar Jeronymo   (Divulgação )

A sugestão do Conselheiro do Tribunal de Contas, Osmar Jerônimo, sobre a prorrogação do parcelamento da primeira parcela do IPTU foi acatada pela prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes.

Com a decisão, o prazo para pagamento da primeira parcela do IPTU 2026 e da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares foi ampliado, sem a incidência de multa, juros ou atualização monetária.

A manifestação do Executivo Municipal foi formalizada em resposta ao Ofício Gab. ODJ 2/2026, encaminhado pelo conselheiro, no qual foi sugerida a possibilidade de quitação da primeira parcela até o vencimento da 12ª parcela, previsto para 10 de dezembro de 2026, mantendo-se inalteradas as datas das demais parcelas.

Em resposta oficial, a prefeita informou que a sugestão foi integralmente acolhida e que, a partir de segunda-feira (12), os contribuintes poderão realizar o pagamento da primeira parcela nas condições indicadas pelo Tribunal de Contas, sem alterações no calendário das demais parcelas.

A resposta ao conselheiro foi enviada na noite de sexta-feira (9).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Interdições acontecem de hoje até domingo
Cidade
Confira as interdições de trânsito em Campo Grande neste fim de semana
Valor do IPTU tem sido alvo de reclamação -
Cidade
Juiz manda prefeitura explicar aumento do IPTU em Campo Grande em 72 horas
Com a retirada da sinalização de interdição, o tráfego na região voltou à normalidade
Cidade
Avenida Rachid Neder tem trânsito totalmente liberado após reparos
Ministro anuncia renovações automáticas de CNH para bons motoristas
Cidade
Ministro anuncia renovações automáticas de CNH para bons motoristas
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Justiça
Justiça não vê urgência e mantém advogados comissionados atuando na Agetran
Ônibus da Justiça -
Justiça
Casar ou separar: casamento e divórcio são as principais demandas da Justiça Itinerante
Atualmente, a Amicats mantém mais de 400 gatos sob seus cuidados
Cidade
À espera de um lar: Amicats promove feira de adoção neste sábado
Sede do TCE-MS -
Cidade
Crise do IPTU faz Tribunal de Contas sugerir prazo maior para quem paga parcelado
Funcionários votam pela paralisação
Cidade
Repasse da Santa Casa foi atrasado por 'problema técnico'
Trabalhadores se encontram fora do setor na manhã desta sexta-feira
Cidade
Vídeo: Atraso de pagamento leva trabalhadores da Santa Casa a nova paralisação

Mais Lidas

Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
AGORA: Motociclista que abusou de criança no Coronel Antonino é preso pelo Choque
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Geral
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
VÍDEO: Motociclista causa temor ao abusar de criança no Coronel Antonino
Jonas de Paula
Política
Comissão provisória do PSDB é oficializada em Campo Grande