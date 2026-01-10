Pagamento da primeira parcela do IPTU 2026 é prorrogado

A sugestão do Conselheiro do Tribunal de Contas, Osmar Jerônimo, sobre a prorrogação do parcelamento da primeira parcela do IPTU foi acatada pela prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes.

Com a decisão, o prazo para pagamento da primeira parcela do IPTU 2026 e da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares foi ampliado, sem a incidência de multa, juros ou atualização monetária.

A manifestação do Executivo Municipal foi formalizada em resposta ao Ofício Gab. ODJ 2/2026, encaminhado pelo conselheiro, no qual foi sugerida a possibilidade de quitação da primeira parcela até o vencimento da 12ª parcela, previsto para 10 de dezembro de 2026, mantendo-se inalteradas as datas das demais parcelas.

Em resposta oficial, a prefeita informou que a sugestão foi integralmente acolhida e que, a partir de segunda-feira (12), os contribuintes poderão realizar o pagamento da primeira parcela nas condições indicadas pelo Tribunal de Contas, sem alterações no calendário das demais parcelas.

A resposta ao conselheiro foi enviada na noite de sexta-feira (9).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também