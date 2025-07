Pagamento de dívidas com Pix cresceu 38% no Mato Grosso do Sul

De acordo com levantamento inédito da Serasa, 943 mil consumidores da região Centro-Oeste negociaram débitos com o Pix nos últimos 12 meses, registrando um aumento de 39% em relação ao período anterior. Mato Grosso apresentou o maior crescimento percentual no uso da ferramenta, com alta de 45% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Entre os acordos firmados com Pix na região Centro-Oeste, 98% foram pagos à vista, o que proporciona vantagens imediatas, como a baixa da negativação instantânea e o aumento da pontuação de crédito (Serasa Score) em tempo real. “Estamos acompanhando de perto a evolução dos meios de pagamento para ampliar o acesso dos brasileiros às condições facilitadas de negociação”, afirma Rafaela Alves, especialista da Serasa em educação financeira.

Ela também avaliou o crescimento devido a vantagem do PIX atrelado aos descontos. Ao todo, mais de 1,7 milhão de endividados do Centro-Oeste podem quitar pendências com até 95% de desconto, valor máximo concedido no Serasa Limpa Nome.

A plataforma reúne mais de 1.000 empresas parceiras entre os diversos segmentos, como concessionárias de contas básicas de água, luz e gás, varejo, bancos e outras instituições financeiras.

No Centro-Oeste, Goiás foi o estado que contabilizou maior número de acordos fechados via Pix desde junho de 2024, quando comparado às demais UFs.

Em Mato Grosso do Sul houve um aumento no número de clientes que fazem pagamentos por meio do pix. Entre junho de 2024 a junho de 2025, 164.725 clientes realizaram pagamentos via pix, enquanto que entre junho de 2023 e junho de 2024, esse número foi de 119.051 clientes.

Com o uso do pix, notou-se uma queda no parcelamento de dívidas no estado. Entre junho de 2024 e junho de 2025, 16.155 clientes no MS optaram pelo pagamento parcelado, enquanto no período de junho de 2023 a junho de 2024 esse número foi de 20.544.

Atualmente, mais de 346 mil clientes no Mato Grosso do Sul podem negociar suas dívidas com ofertas de até R$100 e descontos que podem chegar a 95%. Canais oficiais da Serasa para negociação:

Os consumidores podem negociar dívidas do Serasa Limpa Nome nas agências dos Correios mediante a uma taxa de R$ 4,60 por acordo realizado e R$ 3,30 por consulta a acordos (reimpressão de 2ª via de boletos).

Outras opções são o App Serasa no Google Play e App Store, o site http://www.serasalimpanome.com.br ou através do WhatsApp: (11) 99575-2096

