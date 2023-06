Pagamentos de guias do Detran via pix seguem suspensos nesta sexta

Pagamentos de guias do Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) via pix, seguem suspensos até as 16h desta sexta-feira (09). Comunicado foi emitido através da assessoria do órgão.

Conforme o departamento, o interrompimento da atividade foi feito para melhoria do atendimento. “O Detran vai aproveitar o feriado prolongado para realizar uma atualização no sistema, o que tornará temporariamente indisponível o pagamento através do PIX”, disse a nota.

A manutenção começou a ser realizada das 16h do dia 08 e vai até às 16h desta sexta-feira. Os pagamentos através do código de barras continuarão funcionando normalmente.

Deixe seu Comentário

Leia Também