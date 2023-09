Pai não sabia que filho foi para riacho: 'não era para ele estar aqui'

O pai do adolescente Kauan Rios da Silva, de 14 anos, desaparecido desde a quinta-feira (21), não imaginava que seu filho havia ido até o riacho para tomar banho na companhia de amigos. Wellyngton Santos afirmou que só tomou conhecimento da situação no domingo, quando foi avisado pelos garotos.

A história começa quando na manhã de quinta-feira, Kauan teria saído de casa e o pai imaginou que ele iria para a escola, mas acabou que soube dias depois que ele 'desviou' o caminho para brincar no riacho, que fica entre os bairros Jardim Pênfigo e Parque do Lageado.

A suspeita de afogamento só ganhou dimensões maiores ao ser informado sobre a situação no domingo, quando os demais adolescentes afirmaram que o menino caiu na água e não tiveram como salvá-lo. "Enquanto eu não ver, não vou acreditar. Estou com aquele 'fiozinho' de esperança. Sem dormir desde quinta, ontem vim a noite aqui. Só quero meu filho", disse o pai para a reportagem.

Wellyngton informou que não tinha costume de deixar seu filho sair de casa e por isso achou que o adolescente foi escondido para o local. "O não ele sabia que tinha, porque não ia deixar vir. Por isso veio escondido. Isso aqui é um córrego, não é apropriado para banho. Não era pra ele estar aqui. Sabia que eu ia falar não".

A família mora no bairro Parque do Lageado e a escola em que Kauan estuda fica nas imediações do bairro Dom Antônio. A reportagem notou que o pai estava bastante inconformado e apreensivo.

O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas pela manhã desta segunda-feira (25) com auxílio de mergulhadores na tentativa de encontrar o corpo de Kauan. A busca começou com a descida de barco pelo riacho e como choveu na sexta-feira (22), a suspeita é que a vítima possa ter sido levada pela água.

