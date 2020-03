Pais devem aguardar ligação para buscar kit alimentar nas escolas

Os pais e responsáveis dos alunos da Rede Municipal de Ensino (REME), de Campo Grande, devem aguardar a ligação da direção da unidade escolar onde o estudante está matriculado para marcar o horário de pegar o kit alimentar.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), os alimentos estão sendo entregues nas escolas nesta segunda-feira (23) e os diretores organizarão a maneira como os kits chegarão aos lares dos alunos. É possível que os alimentos comecem a ser entregues a partir de terça-feira (24), até que tudo esteja organizado nas unidades escolares.

Os alimentos não serão entregues nas residências, reforça a SEMED. Os alunos que têm direito ao kit são aqueles inscritos no Programa Bolsa Família. Os familiares não precisam se dirigir a unidade escolar para confirmarem se receberão o benefício, cada escola tem as informações dos estudantes.

O kit alimentar foi determinado pelo prefeito Marquinhos Trad para atender as famílias de baixa renda com alunos matriculados na REME. A medida valerá enquanto valer a suspensão das aulas, em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

