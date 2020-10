Paisagismo é concluido em trecho da 14 de julho

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O segundo trecho da Rua 14 de Julho, entre a Avenida Mato Grosso e Rua Eça de Queiroz, recebeu nesta sexta-feira (23), o plantio de 76 novas árvores do viveiro municipal Flora do Cerrado ao longo da via, finalizada.

A produção das mudas e toda a infraestrutura para o plantio ficaram a cargo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur). Entre as espécies estão: ipê branco, ipê amarelo, ipê verde, magnólia, pau-brasil, sibipiruna, pau ferro, entre outras.

O perímetro contemplado com o paisagismo compreende uma extensão de cerca de 1.000 metros que faz parte do Programa Reviva Campo Grande, assim como os 1.400 metros da primeira etapa, da Avenida Fernando Corrêa da Costa até a Avenida Mato Grosso. Neste primeiro trecho foram plantados 180 exemplares de várias espécies, como ipê amarelo, árvore da China, aldrago, ipê branco, pau mulato, erva mate, pau ferro, jacarandá mimoso, lafontera da Amazônia, fruta de tucano, ipê roxo e grandiuva.

O plantio desse tipo de árvore foi inserido no projeto desenvolvido pela arquiteta e urbanista Maria Teresa Lemes Corrêa Fernandes.

O projeto de paisagismo traz mais qualidade de vida, confortabilidade e beleza à rua, e para que dê certo, a população também deve ajudar com ações bem simples como: não jogar bitucas de cigarro e lixo no pé das espécies, não pendurar sacolas ou colar cartazes nos troncos, não colocar pregos, não fumar próximo a elas, não despejar restos de tinta ou sabão.

