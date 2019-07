Palestra abordará potencialidades da Bioceânica na capital

Em comemoração ao aniversário de 120 anos da capital, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc) promove na próxima quinta-feira (1º) a palestra Campo Grande na Rota da Integração.

O evento abordará as potencialidades e objetivos da implantação do Corredor Bioceânico, para os setores da indústria, comércio, serviços, agronegócio e turismo, e contará com a participação de potenciais parceiros envolvidos na dinâmica da RILA, tais como: representantes dos países pertencentes à Rota da Integração, e ainda, Sistema S, entidades de classe, universidades, instituições bancárias, entre outros.

O evento contará com a apresentação do empresário argentino Gustavo Segré, presidente do SETLOG-MS, Claudio Cavol, reitor da UEMS, Fábio Edir dos Santos Costa, embaixador da república no Paraguai, Ricardo Caballero, secretário da Semagro, Jaime Veruck e senador Nelsinho Trad.

O evento está previsto para iniciar as 19h, no Museu das Culturas Dom Bosco, em Campo Grande.

