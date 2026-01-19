Pane elétrica em poste de luz provoca apagão e mobiliza moradores de condomínio

Um estouro na rede de energia elétrica deixou o Condomínio Parque Castel di Verona sem fornecimento de luz na manhã desta segunda-feira (19), no Jardim Seminário, em Campo Grande. O incidente ocorreu por volta das 7h50 e começou nos postes da rua, avançando até atingir a estrutura interna do condomínio.

A síndica, Weila Escobar, acionou a Energisa. Segundo ela, o problema foi acompanhado por faíscas e pela queda de pedaços do poste o que exigiu medidas urgentes para evitar acidentes. “O cenário era de risco iminente, com possibilidade de atingir moradores e funcionários”, relatou.

Para evitar acidentes, a área foi isolada com ajuda do zelador e a energia do condomínio foi cortada. O controle de acesso também foi desligado para impedir a circulação em pontos considerados perigosos.

Segundo Weila, a administração mantém manutenção preventiva constante, principalmente na parte elétrica, justamente para reduzir riscos. “Todo ano a gente faz vistoria com engenheiros eletricistas e emite os laudos necessários. A prevenção sempre vem em primeiro lugar”, afirmou. Ela explica que esse cuidado é ainda maior por causa da “precariedade do sistema elétrico deixado pela construtora MRV”, lembrando que já houve registros recentes de incêndios em outros condomínios da mesma empresa em Campo Grande.

A síndica destaca ainda que a falta de informações claras sobre os materiais usados na construção exige atenção permanente. “Quando não se sabe exatamente a qualidade do que foi instalado, o risco aumenta e a gente precisa redobrar os cuidados”, disse.

A Energisa chegou ao bairro por volta das 9h45 e começou o reparo na rede externa. Depois que essa etapa for concluída, será possível avaliar e consertar os danos internos no condomínio e nos apartamentos.

