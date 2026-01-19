Menu
Menu Busca segunda, 19 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Cidade

Pane elétrica em poste de luz provoca apagão e mobiliza moradores de condomínio

A administração diz que manutenção constante diante da precariedade do sistema

19 janeiro 2026 - 13h23Sarah Chaves
A Energisa avaliará os danos internos no condomínioA Energisa avaliará os danos internos no condomínio   (Weila Escobar)

Um estouro na rede de energia elétrica deixou o Condomínio Parque Castel di Verona sem fornecimento de luz na manhã desta segunda-feira (19), no Jardim Seminário, em Campo Grande. O incidente ocorreu por volta das 7h50 e começou nos postes da rua, avançando até atingir a estrutura interna do condomínio.

A síndica, Weila Escobar, acionou a Energisa. Segundo ela, o problema foi acompanhado por faíscas e pela queda de pedaços do poste o que exigiu medidas urgentes para evitar acidentes. “O cenário era de risco iminente, com possibilidade de atingir moradores e funcionários”, relatou.

Para evitar acidentes, a área foi isolada com ajuda do zelador e a energia do condomínio foi cortada. O controle de acesso também foi desligado para impedir a circulação em pontos considerados perigosos.

Segundo Weila, a administração mantém manutenção preventiva constante, principalmente na parte elétrica, justamente para reduzir riscos. “Todo ano a gente faz vistoria com engenheiros eletricistas e emite os laudos necessários. A prevenção sempre vem em primeiro lugar”, afirmou. Ela explica que esse cuidado é ainda maior por causa da “precariedade do sistema elétrico deixado pela construtora MRV”, lembrando que já houve registros recentes de incêndios em outros condomínios da mesma empresa em Campo Grande.

A síndica destaca ainda que a falta de informações claras sobre os materiais usados na construção exige atenção permanente. “Quando não se sabe exatamente a qualidade do que foi instalado, o risco aumenta e a gente precisa redobrar os cuidados”, disse.

A Energisa chegou ao bairro por volta das 9h45 e começou o reparo na rede externa. Depois que essa etapa for concluída, será possível avaliar e consertar os danos internos no condomínio e nos apartamentos.

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Os dados foram coletados entre 12 e 13 de janeiro de 2026.
Cidade
Variação no preço dos combustíveis garante desconto de até R$ 32 na Capital, aponta Procon
Atendimento para exames médicos no Detran-MS
Cidade
Exames médicos e psicológicos da CNH terão redução de preço
Nos testes laboratoriais são verificados mais de 80 parâmetros de qualidade
Cidade
Potabilidade da água em Campo Grande supera média nacional
Foto: Divulgação/TCE-MS
Cidade
Servidores do TCE-MS têm prazo para abrir conta no Bradesco
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Justiça
Mulher que tentou matar o ex a facadas em Campo Grande pega dois anos de reclusão
Menina sofria violência sexual -
Polícia
Pai é preso em Campo Grande acusado de assediar sexualmente a filha de 13 anos
Contribuintes lotam centram de atendimento e apontam discrepância
Cidade
Decisão arrastada sobre taxas frustra expectativa de redução do IPTU 2026
Imagem ilustrativa
Cidade
Lei que proíbe corte de água em casas com pacientes terminais ou acamados é sansionada
Exemplo de cemiterio vertical que é feito em Manaus
Cidade
Para otimizar espaço, prefeitura autoriza cemitérios verticais em Campo Grande
A campanha já beneficiou mais de 320 mil pessoas por meio do programa Mesa Brasil
Cidade
Ação de Shopping da Capital beneficia mais de 200 crianças com 5 toneladas de alimentos

Mais Lidas

Crime aconteceu no bairro Nova Lima
Polícia
AGORA: Filho mata o próprio pai com tiro em briga no Nova Lima
Carro ficou marcado com os tiros
Polícia
AGORA: Atentado deixa carro crivado de balas e duas pessoas feridas na Nhanhá
Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Polícia
Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Criminosos são presos no Jardim São Lourenço após roubarem carro e serem perseguidos
Polícia
Criminosos são presos no Jardim São Lourenço após roubarem carro e serem perseguidos