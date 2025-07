Pantanal tem queda de 98% nos focos de incêndio no primeiro semestre

O Pantanal registrou uma redução de 98,2% nos focos de calor entre janeiro e junho de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior. A área queimada caiu de 595.728 hectares para 42.840 hectares, segundo dados do Informativo Cicoe/Pemif divulgados durante a semana.

O levantamento é do Centro Integrado de Coordenação Estadual (Cicoe), ligado à Semadesc, e que reúne Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Imasul, Secom, Sejusp e a própria secretaria. O clima mais úmido e as temperaturas mais baixas no período contribuíram para o controle dos incêndios.

Também houve forte queda nas queimadas em terras indígenas e unidades de conservação. Nenhum incêndio foi registrado em áreas indígenas do Pantanal e Cerrado no primeiro semestre deste ano, enquanto em 2024 haviam sido destruídos 56,5 mil hectares. Já nas unidades de conservação, a área queimada caiu de 9.198 hectares para 952 hectares — uma redução de quase 90%.

Além das condições climáticas, o resultado é atribuído ao trabalho preventivo do Corpo de Bombeiros Militar, que mantém ações permanentes de prevenção desde 1º de janeiro. Em 2025, foram formados 600 brigadistas civis e 27 novos combatentes florestais especializados. O Estado já conta com 99 profissionais com essa formação.

Dez desses combatentes serão enviados ao Canadá para integrar a equipe brasileira que vai atuar no combate aos incêndios florestais naquele país.

Os meteorologistas do Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) alertam para a escassez de chuvas em todo Mato Grosso do Sul no período de 1 a 17 de julho. A combinação de estiagem com temperaturas máximas de 30° C e umidade relativa abaixo de 30% formam o ambiente propício para propagação de incêndios florestais, por isso o Corpo de Bombeiros se mantém em prontidão.

A previsão para o trimestre de julho a setembro mostra que grande parte do Estado estará em nível entre “Alerta” e “Atenção” para ocorrência de incêndios florestais. Em alguns municípios das regiões Norte, Nordeste e Leste observa-se municípios em níveis de “Alerta Alto”.

