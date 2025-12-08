Papai Noel chega à sorveteria da Capital para celebrar o Natal

No próximo sábado (13) o clima natalino toma conta da Cacimba Sorvetes com a visita do Papai Noel, que chega para encantar as crianças, tirar fotos, ouvir pedidos e espalhar a magia característica da temporada mais esperada do ano.

O encontro promete emocionar famílias inteiras, reforçando a tradição da marca, presente na memória afetiva dos campo-grandenses há décadas. Além da presença do bom velhinho, os visitantes poderão aproveitar toda a variedade de sabores da Cacimba, tornando a tarde ainda mais divertida e cheia de alegria.

A Cacimba Sorvetes convida a comunidade a participar do evento: leve a família, reúna os amigos e venha celebrar o Natal com muito sabor e momentos especiais.

Serviço

Data: 13 de dezembro

Horário: 17h

Local: Cacimba Sorvetes – Av. Eduardo Elias Zahran, 1668

