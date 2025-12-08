Menu
Menu Busca segunda, 08 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Cidade

Papai Noel chega à sorveteria da Capital para celebrar o Natal

O bom velhinho chega a loja para uma visita no dia 13 de dezembro

08 dezembro 2025 - 17h39Taynara Menezes
A Cacimba Sorvetes convida a comunidade a participar do eventoA Cacimba Sorvetes convida a comunidade a participar do evento   (Foto: Divulgação )

No próximo sábado (13) o clima natalino toma conta da Cacimba Sorvetes com a visita do Papai Noel, que chega para encantar as crianças, tirar fotos, ouvir pedidos e espalhar a magia característica da temporada mais esperada do ano.

O encontro promete emocionar famílias inteiras, reforçando a tradição da marca, presente na memória afetiva dos campo-grandenses há décadas. Além da presença do bom velhinho, os visitantes poderão aproveitar toda a variedade de sabores da Cacimba, tornando a tarde ainda mais divertida e cheia de alegria.

A Cacimba Sorvetes convida a comunidade a participar do evento: leve a família, reúna os amigos e venha celebrar o Natal com muito sabor e momentos especiais.

Serviço
Data: 13 de dezembro
Horário: 17h
Local: Cacimba Sorvetes – Av. Eduardo Elias Zahran, 1668

Reportar Erro
UNIMED São Julião

Deixe seu Comentário

Leia Também

Contribuintes de Campo Grande têm até esta sexta-feira (12) para aproveitar o Programa de Regularização Fiscal
Cidade
Atenção, contribuintes! Última semana para aproveitar Refis com até 80% de desconto
Sofá foi descartado irregularmente na via pública
Cidade
VÍDEO: Morador se indigna com descarte de sofá por motorista de picape em Campo Grande
A cebola nacional também pesou mais no bolso
Cidade
Balanço semanal: Batata-doce cai, enquanto jiló e cebola ficam mais caros na Ceasa/MS
As propostas podem ser encaminhadas por e-mail ou entregues presencialmente na Central de Atendimento ao Cidadão
Cidade
Edital abre prazo de 5 dias para adoção de áreas públicas em Campo Grande
Fachada UPA
Cidade
Mais de 70 médicos são convocados para reforçar saúde na Capital
'Atestado Responsável' muda regras nas unidades de saúde da Capital
Cidade
'Atestado Responsável' muda regras nas unidades de saúde da Capital
Obras inacabadas ampliam risco e acumulam acidentes em vias de Campo Grande
Cidade
Obras inacabadas ampliam risco e acumulam acidentes em vias de Campo Grande
Casas populares
Cidade
Pré-seleção para 30 apartamentos do Jardim Antártica acontece neste sábado
O tráfego será monitorado por agentes de trânsito posicionados em oito pontos estratégicos.
Cidade
Centro terá interdições neste domingo para Operação Limpa Fios
MS-040 vai passar por nova pavimentação
Cidade
Nova pavimentação da MS-040 promete impulsionar economia entre Santa Rita e Brasilândia

Mais Lidas

Casas populares
Cidade
Pré-seleção para 30 apartamentos do Jardim Antártica acontece neste sábado
Inscreva-se
Educação
UFMS aplica prova de vestibular em 11 municípios neste domingo em MS
Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por cortar virilha do filho de 6 anos para evitar abuso
Divulgado lista de inscritos para apartamentos no Jardim Antártica
Cidade
Divulgado lista de inscritos para apartamentos no Jardim Antártica