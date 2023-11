Papai Noel faz a alegria da criançada em shopping nesta quarta-feira

Como uma forma de celebrar a proximidade da época natalina, o Papai Noel desembarcará nesta quarta-feira (15) no Shopping Norte Sul Plaza trazendo atrações, muita diversão e comida para as crianças e famílias que desejarem registrar o momento.

A previsão é que 'o bom velhinho' chegue no shopping às 16h. Mas não apenas isso, haverá apresentações para agradar não apenas os pequenos, mas para os adultos com a apresentação do Ballet Bassetto, do Coral da Igreja de Jesus dos Santos dos Últimos Dias e da banda Pionners47.

O Papai Noel deverá também fazer o tradicional cortejo por todo o espaço do shopping. Ele ficará disponível no Norte Sul Plaza até o dia 30 de novembro, de segunda a sábado, das 13h às 22h, e aos domingos, das 13h às 20h, na Praça de Eventos.

Neste ano, além da criançada, os pets também podem entrar no clima de Natal. No Espaço do Papai Noel, foi montado o “Trono Pet” para os animais também terem um click personalizado com o bom velhinho.

Para a criançada que gosta de aventura, o Norte Sul Plaza tem uma nova atração: o Parque Natal com a Turma da Mônica. Com mais de 200m² de área, o parque conta com piscina de bolinhas, labirinto e ARvorismo do Jotalhão, que é uma floresta com labirinto de árvores verdinhas, na qual se perder e se achar é uma grande brincadeira.

Crianças menores de cinco anos só podem entrar no parque acompanhadas de um responsável. O limite de idade para participar da atração é ter até 13 anos ou altura máxima de 1,60m. Os valores dos ingressos podem ser consultados diretamente na bilheteria do parque.

Deixe seu Comentário

Leia Também