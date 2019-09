Para evitar falência, cartorários de MS analisam recorrer ao STF

Priscilla Porangaba, com informações do Enfoque MS

Para evitar que pequenos e médios cartórios de Mato Grosso do Sul quebrem por "bancar" o recolhimento de fundos destinados ao Ministério Público Estadual (MPE), Defensoria Pública (DP) e Procuradoria Geral do Estado (PGE) uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) deve ser a saída.

O recolhimento vem provocando evasão de divisas, desemprego e insegurança dos tabeliães dos 170 cartórios sul-mato-grossenses.

Em 2008, o Supremo derrubou o recolhimento de fundos para beneficiar associações estaduais dos Magistrados, do Ministério Público, dos Delegados de Polícia e dos Procuradores de Justiça.

Os cartorários também cobram da Procuradoria da República providências quanto ao questionamento sobre a constitucionalidade destas cobranças impostas em Mato Grosso do Sul.

No estado, o Tribunal de Justiça criou um sistema de arrecadação para melhorar o serviço cartorial, onde do recebimento do regimento de custas 10% quem paga é o cliente e 5% o cartorário, somando 15% do valor total recebido.

A ameaça de fechamento de cartórios distritais e de pequenas cidades começou quando o ex-governador André Puccinelli aprovou na Assembleia Legislativa, em 2015, duas leis. Uma cobra mais 10% para o MPE, e outra 6% para a Defensoria Pública e 4% à Procuradoria Geral do Estado.

Porém, quem paga a conta é a população, que arca com outros 5% para as prefeituras com o serviço de ISS.Com a criação do Puccinelli e somando todos os fundos e impostos, a população sul-mato-grossense paga 40% pelos serviços, onde o cartorário é recolhedor dos recursos.

Com isso, os serviços de cartório migraram para outros estados como PR, SP, GO, MG e DF em busca de valores inferiores. Já que o regimento de Mato Grosso do Sul é o mais caro do País.

No registro imobiliário, escrituras, de Dourados, por exemplo, 80% estão sendo lavradas em cartórios do Paraná.

