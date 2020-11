Para fiscalizar auto escolas, Procon Estadual e Detran/MS formalizam parceria

Na quarta-feira (11), aconteceu uma reunião entre Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon) e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), onde discutiram a parceria que vai dar mais segurança a população que utiliza os Centros de Formação de Condutores (auto escolas).

O encontro contou com a com participação, além do superintendente do Procon Estadual, Marcelo Salomão, do diretor presidente do Detran/MS Rudel Trindade que esteve acompanhado pela diretora de Educação do órgão Elijane Coelho e da chefe da Divisão de Supervisão de CFCs Glaucimara Hova, além do coordenador de Atendimento, Orientação e Fiscalização do Procon/MS Rodrigo Vaz.

Com o trabalho conjunto, será possível inibir irregularidades cometidas pelos diversos Centros de Formação de Condutores que prejudicam consumidores deixando de entregar os serviços contratados, cobrando taxas em duplicidade, ou que estejam funcionando em desacordo com o que estabelece a legislação em vigor. Em função de problemas constatados, duas auto escolas em Campo Grande já foram autuadas pelo Procon.

De acordo com os entendimentos, nada impede que a parceria comece a ser efetivada com possibilidade de serem ações conjuntas. Por exemplo, entre as discussões foi levantada a conveniência de se realizar incursões mensais com participação de integrantes do Procon Estadual e do Detran/MS de modo a assegurar que o consumidor receba serviços de qualidade não correndo riscos de prejuízos.

