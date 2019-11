Para Marquinhos, Black Friday tem data ruim

O prefeito Marquinhos Trad manifestou, nesta quarta-feira (27), sua insatisfação com a data escolhida para a Black Friday, oportunidade que os comerciantes têm de oferecer descontos aos consumidores, que acontece na próxima sexta-feira (29), abrangendo o comércio de Campo Grande.

Durante entrevista ao programa Capital Meio Dia, da rádio 95,9 FM, Marquinhos ressaltou que, nesta data, “as pessoas estão sem dinheiro”. “Porque não faz um Black Week, na semana toda? O pagamento do funcionário público geralmente é no dia 3 ou 5, e aí acabam as promoções”, disparou. A sugestão do prefeito é mudar a data.

Na oportunidade, o prefeito chamou a atenção dos comerciantes do centro a não aumentarem o preço dos seus produtos com a reforma da 14 de Julho. “Não adianta nada você oferecer um shopping maravilhoso, perfumado, chique, limpo e com estacionamento, os produtos estiverem acima da sua condição de aquisição. As lojas do centro da cidade devem dar condições de preços compatíveis com a justiça dos valores. Não adianta querer ‘tirar o atraso’ e querer aumentar as coisas”, afirmou.

