Para minimizar roubos ao amanhecer, Guarda Civil deflagra operação em Campo Grande

Tentando minimizar os assaltos e trazer um pouco mais de segurança para quem acorda cedo, precisando aguardar o transporte coletivo no ponto de ônibus para chegar a determinados destinos, a Guarda Civil Metropolitana deflagrou a 'Operação Amanhecer Seguro' durante a madrugada desta segunda-feira (22), em Campo Grande.

O objetivo da operação, que será mantida durante essa semana, pretende inibir e reprimir a incidência de assaltos e violência contra trabalhadores, especialmente mulheres, vítimas com perfil pouco propenso a reagir a um assalto, praticando sozinho ou por uma dupla de assaltantes.

Segundo a GCM, o assaltante ataca as pessoas em um horário de pouco movimento, possibilitando sua fuga.

Conforme o comandante da Guarda, agente Ortigoza informou que a operação conta com 60 guardas, 22 viaturas entre carros e motos e vai cobrir as sete regiões da cidade.

“Como colateral, através da operação iremos levantar dados referentes às regiões urbanas, maior fluxo de pessoas, acontecimento de ilícitos e direcionar os esforços para as áreas mais críticas, reforçando esses pontos e garantir a segurança da população’, pontuou o subcomandante Pedroso.

