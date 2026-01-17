Para otimizar espaço, prefeitura autoriza cemitérios verticais em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande sancionou a lei que permite a implantação de cemitérios verticais nos cemitérios públicos da cidade, como alternativa para lidar com a falta de espaço e a superlotação. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município (Diogrande) desta sexta-feira (16).

A legislação atualiza as normas sobre serviços funerários e cemitérios, atendendo à demanda por vagas e evitando o excesso de sepultamentos nos cemitérios tradicionais. Além de regulamenta o lóculo, espaço individual para caixões ou urnas, com identificação própria, que pode ser usado de forma temporária ou permanente, conforme as regras municipais.

A lei ainda reforça que os sepultamentos em prédios verticais amplia o espaço disponível, oferecendo alternativa aos modelos convencionais de sepultamento no solo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também