Menu
Menu Busca sábado, 17 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Para otimizar espaço, prefeitura autoriza cemitérios verticais em Campo Grande

Nova lei sancionada permite sepultamentos em estruturas verticais e regulamenta o uso de lóculos nos cemitérios públicos

17 janeiro 2026 - 15h51Taynara Menezes
Exemplo de cemiterio vertical que é feito em ManausExemplo de cemiterio vertical que é feito em Manaus   (Foto: Dhyeizo Lemos/prefeitura Manaus)

A Prefeitura de Campo Grande sancionou a lei que permite a implantação de cemitérios verticais nos cemitérios públicos da cidade, como alternativa para lidar com a falta de espaço e a superlotação. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município (Diogrande) desta sexta-feira (16).

A legislação atualiza as normas sobre serviços funerários e cemitérios, atendendo à demanda por vagas e evitando o excesso de sepultamentos nos cemitérios tradicionais. Além de regulamenta o lóculo, espaço individual para caixões ou urnas, com identificação própria, que pode ser usado de forma temporária ou permanente, conforme as regras municipais.

A lei ainda reforça que os sepultamentos em prédios verticais amplia o espaço disponível, oferecendo alternativa aos modelos convencionais de sepultamento no solo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem ilustrativa
Cidade
Lei que proíbe corte de água em casas com pacientes terminais ou acamados é sansionada
A campanha já beneficiou mais de 320 mil pessoas por meio do programa Mesa Brasil
Cidade
Ação de Shopping da Capital beneficia mais de 200 crianças com 5 toneladas de alimentos
Interdições e obras afetam o trânsito em Campo Grande neste fim de semana; confira
Cidade
Interdições e obras afetam o trânsito em Campo Grande neste fim de semana; confira
Carro do fumacê
Cidade
Tá na rota? Fumacê passa por seis bairros de Campo Grande nesta sexta
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Cidade
Kaspersky identifica fraude digital que utiliza o IPVA em MS
Foto: Ilustrativa
Cidade
Campo Grande obriga hospitais a adotar protocolo de parto humanizado
Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes
Justiça
Prefeitura diz que não houve aumento de taxas no IPTU e defende 'correção' na Justiça
Prefeitura libera R$ 3,4 milhões para hospitais garantirem piso da enfermagem
Transparência
Prefeitura libera R$ 3,4 milhões para hospitais garantirem piso da enfermagem
Fumacê passará por 4 bairros nesta segunda-feira
Cidade
Fumacê circula em quatro bairros nesta quinta-feira; confira rota
Imagem ilustrativa
Cidade
Prefeitura lança canal de atendimento 24h para tirar dúvidas sobre o IPTU

Mais Lidas

Motos apreendidas - Foto: Divulgação
Polícia
Polícia desmantela esconderijo de motos furtadas no bairro Nhanhá e prende casal
Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Revólver usado pelo suspeito
Polícia
Morto em confronto estava com revólver e drogas em apartamento em Campo Grande
Carnes estavam impróprias para consumo
Polícia
Açougueiro é preso e polícia recolhe duas toneladas de carne impróprias no Rita Vieira