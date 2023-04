JD1TV: Parceria com Justiça viabiliza reforma em escola

Na manhã desta quarta-feira (26), a Escola Estadual Ulisses Serra, no Núcleo Industrial, foi entregue após a reforma feita por 25 detentos do regime semiaberto da Gameleira. Essa foi a 14° unidade de ensino revitalizada por meio do programa "Revitalizando a Educação com Liberdade", idealizado pelo juiz de direito, Albino Coimbra Filho.

O presidente do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), Desembargador Sérgio Fernandes Martins, afirmou que o programa está instalado há bastante tempo no Estado e é uma parceira feita com o Governo, contemplando melhorias em escolas com ajuda dos detentos. "O poder judiciário, ele cumprimenta e estimula sempre esse tipo de iniciativa. A cultura e a educação nunca morrem, elas prevalecem, elas perduram", disse, parabenizando aqueles que realizaram a obra.

O governador Eduardo Riedel enfatizou que as obras servem como oportunidades para crianças e isso fortalece ainda mais a educação no Estado. "Que orgulho olhar para trás e ver realizações feitas pelo Mato Grosso do Sul em parceria com o sistema judiciário. Os detentos devem ter orgulho, pois estão ajudando a construir oportunidades para as crianças. O estado sempre vai ser parceiro em promover essa ação, porque queremos ver nossa educação cada vez mais fortalecida".

O diretor da escola, Edivaldo Luiz Camargo, explicou que a escola não passava por reforma há 15 anos e agradeceu a parceira entre a Secretaria de Educação, Tribunal de Justiça e Agepen para trazer melhorias a comunidade escolar. "Somos muito agradecidos por essa reforma que foi muito importante para receber melhor os alunos, professores e servidores administrativos e comunidade escolar como um todo".

Reforma - A obra começou em novembro do ano passado e encerrada em março deste ano, onde foram revitalizadas as salas da direção, secretaria, coordenação, sala dos professores, sala de tecnologia e sala multiuso, além de 11 salas de aula, pátio coberto, pátio descoberto, quadra de esportes coberta, caixa d’água e algibe, estacionamento e muros.

A reforma proporcionou a captação de água pluvial do pátio, limpeza e jardinagem, manutenção de portas, janelas e portões, adequação de acessibilidade, substituição de vidros e telhas, reestruturação da parte hidráulica, elétrica, calçamento, revestimento com cerâmica, colocação de forro de PVC, serviços de serralheria, pintura total, fechamento da quadra com alambrados e portões. Embora não estivesse prevista no projeto, houve a estruturação física de espaço para abrigar uma biblioteca.

A revitalização beneficia uma região afastada do centro de Campo Grande, como única escola pública do Indubrasil, atende alunos do 1º ao 9º ano, ensino médio e EJA, nos turnos matutino, vespertino e noturno.

