Parceria entre Campo Grande e Jujuy fortalece inovação no Corredor Bioceânico

Durante o VII Fórum dos Territórios Subnacionais do Corredor Bioceânico, em San Salvador de Jujuy, Campo Grande e a Província de Jujuy na Argentina assinaram um Acordo de Cooperação Técnica Internacional. A parceria, realizada entre o Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande (Parktec CG) e a Agência de Ciência, Tecnologia e Inovação de Jujuy (ACTI), fortalece a integração científica e tecnológica entre os dois territórios.

O acordo, firmado ontem (9), visa o desenvolvimento conjunto de projetos, capacitação profissional, intercâmbio de conhecimentos e fomento à inovação. A iniciativa reforça Campo Grande como cidade estratégica no Corredor Bioceânico, rota que conecta o Atlântico ao Pacífico e promove a integração regional entre Brasil, Argentina, Paraguai e Chile.

A cooperação terá vigência inicial de cinco anos, com atividades previstas como pesquisas conjuntas, intercâmbio de profissionais e eventos. A partir de dezembro de 2025, a Associação de Municípios do Corredor Bioceânico iniciará reuniões trimestrais para acompanhar o avanço das ações.

Participaram da assinatura a prefeita Adriane Lopes, a diretora do Parktec CG Adriana Tozzetti, o diretor da ACTI Luis César Bono, além de representantes políticos e técnicos de ambas as regiões.

