Paróquia São José comemora 70 anos com quermesse e noite italiana

A Paróquia São José comemora 70 anos neste mês e traz uma série de eventos especiais como novena, quermesse diária, noite italiana e o tradicional bolo com alianças, seguido por pela procissão. A igreja que é considerada uma das mais antigas da cidade, celebra 70 anos repleta de emoções e feitos junto a comunidade na capital.

A novena de São José começou no último domingo (10) , mas segue até a próxima segunda-feira, com missas às 6h15 e às 19h de segunda a sexta-feira; às 6h15 e 18h no sábado e em seis horários aos domingos. No dia do padroeiro, 19 de março, a comunidade participa da missa solene e procissão a partir das 19h.

Na parte social, a comunidade irá promover miniquermesse diária, vendendo pasteis (carne, queijo e bacalhau), cachorro-quente, pão de queijo, batata frita e bebidas. Nesta sexta-feira (15), a igreja promove a noite italiana, um festival de massas, no salão paroquial a partir das 20h.

No próximo domingo (17), os festejos começam com café da manhã, almoço e quermesse a partir da missa das 16h30. O cardápio ainda inclui carreteiro, espetinho, galinhada, doces e bebidas. Ainda na festa, o corte do tradicional bolo de São José com distribuição de aliança é o mais esperado pelos fiéis, que também terá sorteio de uma motocicleta zero quilometro na quermesse.

História

Patrimônio histórico e cultural de Campo Grande, a Igreja São José foi construída pelos salesianos há 92 anos. Em oito de maio de 1927, Padre João Crippa, que nomina uma das principais ruas da capital, abençoou o oratório voltado para os jovens, dando início a capelinha, onde fica atualmente a Capela da Sagrada Família, totalmente reconstruída.

O atual prédio começou a ser construído em 1939, por Camilo Boni e só foi concluído dez anos depois, após a morte de Padre João Crippa. O sacerdote faleceu em 1941, em Três Lagoas.

O templo foi inaugurado em 24 de março de 1949, quando a igreja foi elevada a condição de paróquia. No dia 24 de maio de 1958, com a posse de Dom Antônio Barbosa como primeiro bispo de Campo Grande, a São José se transformou em catedral provisória. Este título prevaleceu até 1991, quando o Papa João Paulo II instalou a catedral definitivamente na Igreja de Santo Antônio.

