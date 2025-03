Com a expectativa de animar e entreter os campo-grandenses, o Festival de Verão deste ano estará ocorrendo neste domingo, dia 9 de março, com início às 7h no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

O evento, que já se consolidou como um dos principais no calendário de esportes e lazer do Estado, reunirá atividades físicas, esportes de participação e atrações culturais ao ar livre para todos os públicos.

Entre as atrações previstas para este ano estão: yoga, capoeira, muay thai, jiu-jitsu, malabarismo, canoagem, arco e flecha, fitdance, kung-fu, grupos de corrida, pipa, skate e crossfit. Novas modalidades foram inseridas na programação, entre elas: hitbox, wrestling, escalada e yoga para crianças.

Algumas das novas modalidades, são as atividades de aventura.

Além disso, a atração musical do festival será por conta de Robertinho Menezes, agora em carreira solo, consagrado pelo seu trabalho no grupo Feitiço Moleque.

