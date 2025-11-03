Parque das Nações fecha para manutenção e limpeza após temporal

O Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, amanheceu com os portões fechados nesta segunda-feira, dia 3 de novembro, em razão do temporal e vendaval que atingiu a cidade durante o domingo, dia 2.

O JD1 Notícias apurou que as principais circunstâncias que levaram a decisão é em decorrência a queda de árvores e galhos que ficaram espalhados pelas pistas.

Ainda conforme soube a reportagem, algumas pessoas foram pegas de surpresa com a decisão, mas entenderam o fato. Segundo o responsável pela administração do parque, Wagner Pereira, muitas árvores caíram e o fechamento do espaço é para conseguir realizar essa manutenção e limpeza.

De acordo com Pereira, é uma "manutenção preventiva e manutenção na rede elétrica", mesmo que a rede elétrica não tenha sido afetada diretamente pela chuva. "É mais para não ter nenhum dano", disse.

Em uma das entradas do parque, pela rua Antonio Maria Coelho, foi possível notar a dimensão dos estragos que resultou na queda de árvores, galhos e muita sujeira espalhada pelos fortes ventos.



Galho de árvore caído logo na frente da entrada do Parque das Nações. (Foto: Luiz Vinicius)

