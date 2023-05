Parque das Nações fechará às 17h30 hoje

Desde a última segunda-feira (15), o Parque das Nações Indígenas, um dos principais cartões-postais de Campo Grande, tem fechado as portas mais cedo, devido a uma pane na rede de energia elétrica, que comprometeu toda a iluminação do complexo localizado na Avenida Afonso Pena.

De início, a alternativa foi bloquear a entrada e saída do público até às 16h30, retornando as atividades logo cedo, no horário normal, 6h da manhã. A partir de terça-feira, o lugar começou a ser interditado um pouco mais tarde, às 17h30, para evitar riscos a população.

Apesar da expectativa da administração para os serviços voltarem nesta quinta-feira, o problema não foi sanado e mais um transformador explodiu. Com isso, a situação deve perdurar até amanhã.

Equipes responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica estão no local e tentam restabelecer a rede ainda hoje. Caso não consiga, o parque encerrará suas atividades às 17h30 de sexta-feira (19), bem como no fim de semana, conforme informações da direção ao JD1 Notícias.

