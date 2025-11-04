Menu
Parque das Nações Indígenas reabre após finalização de manutenção e limpeza

Local foi um dos mais atingidos pela tempestade no último final de semana

04 novembro 2025 - 13h23Luiz Vinicius
Galhos de árvores ficaram espalhados por todos os lugares do parque, mas foram retiradosGalhos de árvores ficaram espalhados por todos os lugares do parque, mas foram retirados   (Luiz Vinicius)

O Parque das Nações Indígenas estará reabrindo a partir das 14h desta terça-feira, dia 4 de novembro, após ficar fechado durante toda a segunda-feira em razão da manutenção e limpeza que foi feita, em decorrência do temporal no final de semana. A informação foi confirmada pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).

Os serviços incluíram a remoção de árvores e galhos caídos sobre a pista de caminhada, limpeza completa das áreas afetadas e recolhimento de resíduos.

"As ações foram conduzidas de forma ágil e eficiente, visando garantir a segurança dos visitantes e restabelecer o pleno funcionamento do espaço público o mais rápido possível", diz a nota do Imasul.

A iluminação do parque não foi comprometida pelo temporal e a energia elétrica já está restabelecida em todo o local. As quadras esportivas, pista de skate e áreas de areia também serão energizadas nesta terça-feira, permitindo o uso normal das estruturas a partir da reabertura.

As equipes do Imasul permanecem em campo, realizando a poda e a retirada de galhos em outros pontos onde houve queda de árvores dentro do parque, assegurando que todo o perímetro esteja limpo e seguro para os frequentadores.

