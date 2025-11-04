Parque das Nações Indígenas reabre após finalização de manutenção e limpeza

O Parque das Nações Indígenas estará reabrindo a partir das 14h desta terça-feira, dia 4 de novembro, após ficar fechado durante toda a segunda-feira em razão da manutenção e limpeza que foi feita, em decorrência do temporal no final de semana. A informação foi confirmada pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).

Os serviços incluíram a remoção de árvores e galhos caídos sobre a pista de caminhada, limpeza completa das áreas afetadas e recolhimento de resíduos.

"As ações foram conduzidas de forma ágil e eficiente, visando garantir a segurança dos visitantes e restabelecer o pleno funcionamento do espaço público o mais rápido possível", diz a nota do Imasul.

A iluminação do parque não foi comprometida pelo temporal e a energia elétrica já está restabelecida em todo o local. As quadras esportivas, pista de skate e áreas de areia também serão energizadas nesta terça-feira, permitindo o uso normal das estruturas a partir da reabertura.

As equipes do Imasul permanecem em campo, realizando a poda e a retirada de galhos em outros pontos onde houve queda de árvores dentro do parque, assegurando que todo o perímetro esteja limpo e seguro para os frequentadores.

