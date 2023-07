Parque das Nações Indígenas segue funcionando com horário especial

Pelo quarto dia consecutivo, o Parque das Nações Indígenas fechará as 17 horas. Conforme o comunicado do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), a mudança de horário é em decorrência de reparos na rede elétrica.

Normalmente, o parque funciona todos os dias das 6h às 21h30, e mesmo com a alteração, o Imasul informou que o local abrirá na sexta-feira (28), às 6 horas, como de costume.

Cabe ressaltar que, no dia 15 de maio deste ano, o parque também foi fechado antes do horário previsto, desta vez, devido problemas de abastecimento de água.

Em nota, a Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) informou sobre o ocorrido. “A equipe foi mobilizada para orientar os frequentadores a evacuarem o Parque tendo em vista que os portões se fecharão às 17h", esclareceu a secretaria.

Deixe seu Comentário

Leia Também