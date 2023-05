Parque das Nações Indígenas seguirá fechado à noite neste fim de semana

O Governo do Estado informou que o Parque das Nações Indígenas ficará com horário de funcionamento reduzido nesta sexta (19), sábado (20) e domingo (21). O local ficará aberto das 6h às 17h de acordo com comunicado da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

O parque apresentou problemas na rede elétrica e passa por reparos urgentes. Na segunda-feira (15), o local foi fechado às 17h. Na terça-feira (16), os portões ficaram abertos das 6h às 17h e desde então segue assim.

O Imasul (Instituto do Meio Ambiente), responsável pela administração, informou que não há previsão para a reabertura no horário convencional, das 6h às 21h. "O Parque retornará com o funcionamento noturno após todos os problemas com a rede elétrica serem sanados", informou.

A administração afirmou que a situação é decorrente de uma pane que afetou também a distribuição interna de água no principal ponto turístico campo-grandense.

