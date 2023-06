Parque das Nações receberá serviços de limpeza e manutenção

O Parque das Nações Indígenas, um dos símbolos de Campo Grande, receberá serviços de limpeza e manutenção com o intuito de deixar o espaço mais bonito e atrativo para a população e visitantes. A programação prevê diversos serviços que acontecem nos dias 5, 6 e 7 de junho.

Na programação consta que roçagem, podas de árvores, pintura do meio fio e plantio de mudas são alguns dos serviços a serem oferecidos pelos serviços. A manutenção da iluminação do parque em pontos considerados estratégicos também deve receber uma atenção especial.

Conforme divulgado pela administração do local, a roçagem deve ser intensificada no entorno dos parquinhos destinados às crianças, no entorno do lago e no gramado próximo às portarias Kadiwéu e Guató.

O serviço de rastelo deve acontecer por toda a extensão da pista de caminhada e pela região das quadras poliesportivas, da pista de skate, na região do monumento zarabatana e ao entorno do NAB.

A poda de árvores começa nas proximidades da portaria Guarani e deve percorrer por áreas como aos fundos da Fundação de Turismo, próximo ao Museu Dom Bosco, próximo à portaria Terena seguindo até às proximidades da portaria Kaiowá. Também será realizada a remoção de folhas mortas e danificadas das Palmeiras e Coqueiros localizados na região ao entorno do Lago.

Além disso, durante os três próximos dias, haverá conclusão dos serviços de pintura de meio-fio, a coleta de lixos das lixeiras e dos banheiros passará a ser feita duas vezes no dia, nos períodos da manhã e tarde, assim como a limpeza dos sanitários, que também será duas vezes por dia.

Em relação às lâmpadas queimadas, o serviço de manutenção acontece no poste de número 189 e em postes na região da quadra de areia, na pista de skate e nas quadras poliesportivas. Também serão realizados manutenções em lâmpadas queimadas nos quiosques e nas portarias.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também