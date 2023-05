Parque das Nações tem energia normalizada

Após quatro dias tendo de encerrar as atividades em horário reduzido, devido a uma pane na rede de energia elétrica, o Parque das Nações Indígenas, volta a funcionar normalmente, das 6h, às 21h30, a partir de hoje.

A informação foi confirmada pela administração do complexo no fim da manhã deste sábado (20). “O parque estará funcionando normalmente hoje e nos demais dias”, assegurou a administração em parte de nota encaminhada ao JD1 Notícias.

Entenda- Desde a última segunda-feira (15), o local estava fechando as portas mais cedo, por conta de um problema nos cabos fornecedores de energia. De início, a alternativa foi bloquear a entrada e saída do público até às 16h30, retornando logo cedo, no horário normal, 6h da manhã.

Já na terça-feira, o lugar começou a ser interditado às 17h30, para evitar riscos a população. Na quinta-feira outro transformador explodiu e impediu o restabelecimento do serviço, que tinha previsão para ser normalizado até o fim da semana. Contudo, o problema foi solucionado somente na manhã deste sábado.

