Menu
Menu Busca terça, 11 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Parque de Exposições Laucídio Coelho terá obras para garantir acessibilidade

A medida decorre de um acordo celebrado após ação ajuizada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) na Justiça

11 novembro 2025 - 09h23Vinícius Santos com informações do MPMS
Parque de Exposições Laucídio Coelho Parque de Exposições Laucídio Coelho   (- (Reprodução/Internet))

Palco de grandes eventos em Campo Grande, o Parque de Exposições Laucídio Coelho, localizado no bairro Jardim América, passará por obras estruturais para garantir acessibilidade a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

As intervenções são resultado de um acordo firmado entre a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) e o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que move uma ação civil pública contra a entidade desde 2019.

A ação foi proposta após uma vistoria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) apontar diversas falhas que impediam o acesso adequado de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Entre os problemas identificados estavam a ausência de rampas, falta de piso tátil, banheiros sem adaptação e guichês de ingressos inacessíveis.

Com a homologação do acordo pela Justiça, a Acrissul assumiu o compromisso de adequar toda a estrutura do Parque às normas técnicas de acessibilidade. As melhorias incluem a instalação de banheiros adaptados, sinalização tátil e visual, adequação de rampas e escadas, além da reserva de espaços específicos para pessoas com deficiência e obesas nas áreas destinadas a shows e eventos.

O que prevê o acordo

O cronograma de execução prevê prazos de 30, 90 e 180 dias para a conclusão das etapas, que serão acompanhadas pelo MPMS. Caso haja descumprimento injustificado, a Acrissul poderá ser multada em R$ 5 mil por dia, limitada a R$ 100 mil por obrigação, com os valores destinados a fundos voltados à promoção dos direitos das pessoas com deficiência.

Segundo a promotora de Justiça Paula Volpe, da Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, o acordo representa um avanço significativo na efetivação de direitos fundamentais.

“A acessibilidade é um direito previsto em lei e deve ser respeitado em todos os espaços, especialmente em locais que recebem grande público”, destacou.

O acordo foi homologado pelo juiz Ariovaldo Nantes Corrêa, que também determinou a extinção do processo com resolução de mérito, reforçando a importância da solução consensual para atender ao interesse coletivo.

Agora, cabe à Acrissul cumprir as etapas do cronograma e garantir que o Parque de Exposições Laucídio Coelho se torne, de fato, um espaço inclusivo e acessível para todos os públicos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Papai Noel receberá as crianças em shopping
Cidade
Hohoho: Com atividades gratuitas, Papai Noel chega neste sábado no Norte Sul Plaza
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Saúde
Promotoria investiga fila de espera por cirurgias de Proctologia e Torácica na Capital
Foto: Divulgação
Cidade
Prefeitura define recesso de fim de ano para servidores municipais
Imagem Ilustrativa
Justiça
Investigação sobre morte de dois criminosos em ação do Choque é encerrada pelo MPMS
Foto: TJMS
Justiça
Ônibus da Justiça Itinerante atendem em oito bairros da Capital nesta semana
As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande
Carlo Acutis
Cidade
Câmara de Campo Grande vai homenagear juventude católica com Medalha São Carlo Acutis
Centro de Campo Grande
Cidade
Comércio de Campo Grande poderá funcionar nos feriados de 15 e 20 de novembro
Equipes da Energisa estão preparadas para o fim de semana de Enem
Cidade
Com mudança no tempo, Energisa prepara plano especial para o Enem em MS
Aparição das onças-preta é algo raro
Cidade
VÍDEO: Agrônomo flagra cena rara de onça-preta com filhote

Mais Lidas

As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande
Marcas de sangue ficaram pelo local do crime
Polícia
Briga por som alto termina com rapaz esfaqueado quatro vezes no Jardim Noroeste
A instabilidade atmosférica deve persistir até sábado
Clima
De 40°C à debaixo d'água, Capital viverá dias de extrema instabilidade
Polícia Militar prendeu o homem em flagrante
Polícia
Pai mata gato de estimação após filha não aceitar pesquisar conteúdo adulto em MS