Parque de Exposições Laucídio Coelho terá obras para garantir acessibilidade

Palco de grandes eventos em Campo Grande, o Parque de Exposições Laucídio Coelho, localizado no bairro Jardim América, passará por obras estruturais para garantir acessibilidade a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

As intervenções são resultado de um acordo firmado entre a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) e o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que move uma ação civil pública contra a entidade desde 2019.

A ação foi proposta após uma vistoria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) apontar diversas falhas que impediam o acesso adequado de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Entre os problemas identificados estavam a ausência de rampas, falta de piso tátil, banheiros sem adaptação e guichês de ingressos inacessíveis.

Com a homologação do acordo pela Justiça, a Acrissul assumiu o compromisso de adequar toda a estrutura do Parque às normas técnicas de acessibilidade. As melhorias incluem a instalação de banheiros adaptados, sinalização tátil e visual, adequação de rampas e escadas, além da reserva de espaços específicos para pessoas com deficiência e obesas nas áreas destinadas a shows e eventos.

O que prevê o acordo

O cronograma de execução prevê prazos de 30, 90 e 180 dias para a conclusão das etapas, que serão acompanhadas pelo MPMS. Caso haja descumprimento injustificado, a Acrissul poderá ser multada em R$ 5 mil por dia, limitada a R$ 100 mil por obrigação, com os valores destinados a fundos voltados à promoção dos direitos das pessoas com deficiência.

Segundo a promotora de Justiça Paula Volpe, da Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, o acordo representa um avanço significativo na efetivação de direitos fundamentais.

“A acessibilidade é um direito previsto em lei e deve ser respeitado em todos os espaços, especialmente em locais que recebem grande público”, destacou.

O acordo foi homologado pelo juiz Ariovaldo Nantes Corrêa, que também determinou a extinção do processo com resolução de mérito, reforçando a importância da solução consensual para atender ao interesse coletivo.

Agora, cabe à Acrissul cumprir as etapas do cronograma e garantir que o Parque de Exposições Laucídio Coelho se torne, de fato, um espaço inclusivo e acessível para todos os públicos.

