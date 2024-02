Parceria garante energia sustentável no Parque de Exposições da Capital

Carla Andréa, com Governo do Estado

A Expogrande está programada para iniciar no dia 4 de abril. Enquanto o evento (que contará com atrações como Ana Castela, Gustavo Mioto, e a dupla Henrique e Juliano) não começa, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS), em parceria com a Energisa, planejam implementar um sistema de energia sustentável no local.

O Parque de Exposições já é um beneficiado de energia sustentável, mas essa ação visa mudar a formas que o espaço gera e consome eletricidade. Subindo para 100% do local funcionando com esse tipo de eletrecidade e eficiência energética. Essa ação também foi realizada no Camelódromo e no Mercadão Municipal.

Para que isso aconteça, serão instaladas 114 placas solares, com capacidade para gerar 65,55 KWp, inicialmente, junto com equipamentos como: projetores de LED de 100 e 200 Watts, e luminárias públicas de 100 watts. Tudo isso visando à otimização do consumo de energia em busca da eficiência e uma economia de 133,14 MWh por ano. O termo do projeto foi assinado na última terça-feira (30), na sede da Energisa.

“É um fôlego econômico e uma iluminação mais eficiente para a população campo-grandense", pontuou o diretor-presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes.

Deixe seu Comentário

Leia Também