Parque dos Poderes realizou 33 eventos esportivos de rua em 2023

O Parque dos Poderes foi palco de 33 eventos esportivos de rua no ano de 2023, entre caminhadas, corridas, maratonas, pedaladas e até desfiles de animais domésticos. A média é de quase três eventos realizados por mês.

Milhares de pessoas passaram pelo espaço ao longo do ano para atividades de esporte e lazer. Segundo a Prefeitura do Parque, que administra o local, os eventos que mais reuniram público foram a Corrida do Pantanal, em outubro, com 20 mil pessoas; a Maratona Internacional de Campo Grande, em maio, com 2,5 mil participantes; e a Corrida dos Poderes, em outubro, também com 2,5 mil pessoas.

Além dos eventos organizados por instituições privadas e tendo apoio da Prefeitura, o Parque dos Poderes abriu em todos os finais de semana e feriados do ano para o programa “Amigos do Parque”, que fecha um dos lados das principais vias para que pedestres e ciclistas possam aproveitar o local.

“Tanto o projeto ‘Amigos do Parque’ quanto os eventos contam com apoio da Prefeitura, que faz a manutenção, limpeza e conservação de todos o espaço”, afirma o prefeito do Parque, Manoel Rodrigues Sobrinho.

A reserva ecológica Parque dos Poderes Governador Pedro Pedrossian foi criada no início dos anos 1980 para abrigar os prédios da administração pública estadual, assim como os órgãos de controle. O local é administrado pela Prefeitura, uma instituição estadual vinculada à Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

A realização de qualquer atividade no local deve receber solicitação prévia da Prefeitura.

