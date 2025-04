Parque dos Poderes será exclusivo para pedestres e atletas durante feriadão

Feridão está batendo na porta, sendo a possibilidade para os amantes de atividades físicas se exercitarem por mais minutos. Por isso, de 18 (Sexta-feira Santa) a 21 abril (Dia de Tiradentes), o Parque dos Poderes estará fechado para a circulação de carros e outros veículos.

Neste período, o espaço será exclusivo para quem quiser praticar exercícios ou aproveitar o lazer ao ar livre.

As vias do parque ficarão interditadas todos os dias, das 7h às 19h. O trecho liberado para pedestres e ciclistas vai da rotatória da Avenida Mato Grosso, logo após a Avenida Hiroshima, até a Avenida Afonso Pena, em frente ao Corpo de Bombeiros.

As interdições serão realizadas pelo Detran-MS.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também